"Отличный троллинг": пользователи соцсетей оценили рекламную кампанию RT

МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Рекламная кампания RT в аэропортах Москвы привлекла внимание американских СМИ и пользователей соцсетей.

Полную подборку рекламных баннеров RT опубликовал на своем сайте.

© RT Рекламный баннер Russia Today © RT Рекламный баннер Russia Today

На английском и русском языках они в ироничной форме предупреждают, что телеканал является "рупором пропаганды", руководит хакерами и "заставляет грустить Хиллари Клинтон".

© RT Рекламный баннер Russia Today © RT Рекламный баннер Russia Today

Снимки рекламных экранов RT в аэропорту опубликовала в Twitter бывший сотрудник пресс-службы Демократической партии США Рейчел Палермо. "Я пережила атаку на Национальный комитет Демократической партии, и у меня было много мыслей насчет пересадки в Москве, но самым ужасным моментом была официальная реклама RT", — написала она.

As a DNC hack survivor I have a lot of thoughts about my layover in Moscow, but the most appalling part was @RT_com's official advertising 😑 pic.twitter.com/NWRCVERsVu — Rachel Palermo (@RachelEPalermo) July 14, 2017

​В период предвыборной кампании в США в 2016 году серверы Демократической партии подверглись кибератаке, в которой американские СМИ обвиняли российские спецслужбы. В Москве обвинения назвали абсурдными, а хакер Guccifer 2.0, взявший на себя ответственность за взлом, отверг какие-либо связи с российскими властями.

В комментариях к твиту пользователи посмеялись над "выжившей" Палермо, а рекламу сочли не "ужасной", а "отличной" и "уморительной" и назвали ее "эпичным троллингом".

​"Не думал, что у русских есть чувство юмора. Это очень смешно", — признался один из комментаторов.

"Мне захотелось подписаться на RT. Потрясающий маркетинг", — написал другой пользователь.

Твит Палермо быстро распространился по сети, и на него обратил внимание портал BuzzFeed, назвавший рекламную кампанию "явным троллингом". На просьбу BuzzFeed о комментарии RT ответил с иронией. Представитель телеканала поблагодарил "армию троллей, взломавшую для нас экраны", и предупредил, что статья о рекламной кампании может стать поводом для обвинений в "сговоре с Кремлем". В пресс-службе RT пошутили, что рекламу телеканала "президент Путин одобрил лично".