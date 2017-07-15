American Conservative раскритиковал русофобскую статью в Washington Post

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Американская газета Washington Post выпустила статью, которая называет Россию "враждебной державой" и навязывает охватившую Вашингтон русофобию читателям, пишет American Conservative.
Однако обозреватель American Conservative указывает на то, что поддерживать сферы влияния это вполне себе "по-американски". "Когда восточные немцы, венгры, чехи и поляки протестовали против коммунистических режимов, ни один американский президент не вмешивался", — напоминает автор материала.
Недоброжелатели критикуют Москву за так называемые "репрессии", однако Вашингтон игнорирует попрание "американских ценностей" со стороны правительств таких стран, как Китай, Турция или Филиппины, констатирует издание. Так, в 2012 году был принят Закон Магнитского, названный в честь скончавшегося в тюрьме в 2009 году российского юриста. Документом были введены санкции против десятков россиян. А совсем недавно в тюремном госпитале в Китае скончался от рака печени лауреат Нобелевской премии Лю Сяобо, приговоренный к 11 годам лишения свободы "за поддержку демократии", напоминает автор статьи.
"Введут ли аналогичные санкции против Китая? И не надейтесь. Слишком большой товарооборот. Конгресс сделает то, что у него получается лучше всего — продолжит раболепствовать", — иронизирует автор публикации.
"Если США начнут войну с Россией, которой старательно избегали все американские президенты периода холодной войны, то ненавистники России окажутся в том же кругу ада, что и безумцы, развязавшие Первую мировую", — резюмирует автор статьи.