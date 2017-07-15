American Conservative раскритиковал русофобскую статью в Washington Post

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Американская газета Washington Post выпустила статью, которая называет Россию "враждебной державой" и навязывает охватившую Вашингтон русофобию читателям, пишет American Conservative.

По мнению журналистов WP, Россия придерживается ценностей, которые "несовместимы с американскими". "Сферы влияния ставятся выше самоопределения, коррупция — выше прозрачности, а репрессии — выше демократии", — убеждают читателей авторы недавней статьи с передовицы WP.

Однако обозреватель American Conservative указывает на то, что поддерживать сферы влияния это вполне себе "по-американски". "Когда восточные немцы, венгры, чехи и поляки протестовали против коммунистических режимов, ни один американский президент не вмешивался", — напоминает автор материала.

Что касается "прозрачности", обвинения в поддержке коррупции звучали и в адрес "нашего человека" на Украине — Петра Порошенко, отмечает American Conservative.

Недоброжелатели критикуют Москву за так называемые "репрессии", однако Вашингтон игнорирует попрание "американских ценностей" со стороны правительств таких стран, как Китай, Турция или Филиппины, констатирует издание. Так, в 2012 году был принят Закон Магнитского, названный в честь скончавшегося в тюрьме в 2009 году российского юриста. Документом были введены санкции против десятков россиян. А совсем недавно в тюремном госпитале в Китае скончался от рака печени лауреат Нобелевской премии Лю Сяобо, приговоренный к 11 годам лишения свободы "за поддержку демократии", напоминает автор статьи.

"Введут ли аналогичные санкции против Китая? И не надейтесь. Слишком большой товарооборот. Конгресс сделает то, что у него получается лучше всего — продолжит раболепствовать", — иронизирует автор публикации.

По его словам, Москву обвиняют в имперских амбициях, однако Эстония, которую Россия могла бы "проглотить в один присест", уже 25 лет как свободная и независимая страна. Говорят, что Россия вторглась в Грузию, но на самом деле это Грузия вторглась в отделившуюся от нее Южную Осетию и убила российских миротворцев, констатирует обозреватель. Москву обвиняют в том, что она вернула себе Крым, но это было сделано после того, как в результате поддержанного Вашингтоном переворота в Киеве была свергнута законно избранная власть.

"Если США начнут войну с Россией, которой старательно избегали все американские президенты периода холодной войны, то ненавистники России окажутся в том же кругу ада, что и безумцы, развязавшие Первую мировую", — резюмирует автор статьи.