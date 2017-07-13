МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Американский журнал Time опубликовал новый номер с черно-белой фотографией старшего сына президента США Дональда Трампа и заголовком "Пойман с поличным" на обложке.

© Time Обложка журнала Time с портретом Дональда Трампа младшего © Time Обложка журнала Time с портретом Дональда Трампа младшего

Номер вышел в таком виде после того, как стало известно о новом витке скандала о "связях" ближайшего окружения Трампа с Россией.

На заднем фоне видны выдержки из переписки Трампа-младшего с музыкальным критиком Робом Голдстоуном. Как выяснилось из опубликованного Трампом-младшим в Twitter заявления, в своих письмах Голдстоун предлагал ему организовать встречу с адвокатом из России Натальей Весельницкой, которая якобы имеет "связи в Кремле" и обладает компроматом на Хиллари Клинтон. В ответ на предложение встретиться с юристом сын президента в частности написал: "Если это то, о чем ты говоришь (информация о Клинтон – ред.), то мне это нравится". Как отметил Трамп-младший, Голдстоун передал ему просьбу о встрече от российского певца Эмина Агаларова, с которым он был знаком еще с 2013 года.

Таким образом, редакция Time посчитала, что Трамп-младший сам сознался в "связах" с Россией, в частности с теми людьми, которые имели "собранную предположительно Кремлем" информацию.

Некоторые пользователи соцсетей уже раскритиковали обложку.

"Пойман с поличным за что? За встречу с кем-то, кто заявил о наличии у него компромата на Клинтон, а потом эта информация не подтвердилась?" – пишет Amy Moreno.

"Time, серьезно? Вы тоже как и CNN продвигаете фейковые новости? Грустно", — пишет Krack Ho.

"Еще одна липовая сенсационная история без какой-либо связи с российским вмешательством", — пишет eugenealan Triplett.

В то же время многим пользователям обложка журнала понравилась.

Ранее New York Times опубликовала "сенсационный", по утверждению Time материал. В нем говорилось, что Весельницкая встречалась в 2016 году со старшим сыном американского президента. Как рассказал сын президента изданию, в ходе разговора "быстро выяснилось, что она не имела значимой информации", а основной темой их беседы стала проблема усыновления детей.

Весельницкая в свою очередь отрицает, что предлагала какой-либо компромат на Хиллари Клинтон. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль никогда не имел каких-либо контактов с Весельницкой.