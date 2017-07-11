Турецкая проправительственная газета опубликовала панегирик Шамилю Басаеву

АНКАРА, 11 июл — РИА Новости. Турецкая проправительственная газета Yeni Akit опубликовала во вторник статью, прославляющую чеченского террориста Шамиля Басаева в связи с годовщиной его ликвидации.

Как пишет газета, в 11-ю годовщину уничтожения Басаева его "вспоминают с милосердием и благодарностью" и "скорбят о нем". Упоминается об одном из терактов, совершенном Басаевым, в ходе которого он в 1991 году захватил российский пассажирский самолет и вынудил его приземлиться в Анкаре. Согласно газете, эта акция "прославила его на весь мир".

Приводятся также несколько высказываний Басаева, где он, в частности, хвастается тем, что в один день боевики под его руководством убили 300 российских солдат, и пытается оправдать один из самых кровавых из совершенных им терактов — захват больницы в Буденновске в 1995 году.

Басаев был одним из главарей чеченских радикальных исламистов, организатором множества терактов, активным участником войны в Чечне, лично убивавшим людей. По информации российских спецслужб, Басаев стоял за самыми крупными и жестокими терактами в России, в том числе терактом на Дубровке (погибли более 120 заложников), захватом школы в Беслане (свыше 300 погибших) и убийством президента Чечни Ахмата Кадырова.

По данным ФСБ, Басаева ликвидировали в ночь на 10 июля 2006 года в районе ингушского селения Экажево. Как отмечал тогдашний директор спецслужбы Николай Патрушев, Басаев на тот момент планировал новый крупный теракт, связанный с предстоящим саммитом "большой восьмерки" (прошел в Петербурге 15-17 июля того же года).