Турецкая проправительственная газета опубликовала панегирик Шамилю Басаеву

АНКАРА, 11 июл — РИА Новости. Турецкая проправительственная газета Yeni Akit опубликовала во вторник статью, прославляющую чеченского террориста Шамиля Басаева в связи с годовщиной его ликвидации.
Как пишет газета, в 11-ю годовщину уничтожения Басаева его "вспоминают с милосердием и благодарностью" и "скорбят о нем". Упоминается об одном из терактов, совершенном Басаевым, в ходе которого он в 1991 году захватил российский пассажирский самолет и вынудил его приземлиться в Анкаре. Согласно газете, эта акция "прославила его на весь мир".
Приводятся также несколько высказываний Басаева, где он, в частности, хвастается тем, что в один день боевики под его руководством убили 300 российских солдат, и пытается оправдать один из самых кровавых из совершенных им терактов — захват больницы в Буденновске в 1995 году.
По данным ФСБ, Басаева ликвидировали в ночь на 10 июля 2006 года в районе ингушского селения Экажево. Как отмечал тогдашний директор спецслужбы Николай Патрушев, Басаев на тот момент планировал новый крупный теракт, связанный с предстоящим саммитом "большой восьмерки" (прошел в Петербурге 15-17 июля того же года).