WSJ "насчитала" полмиллиона участников российско-белорусских учений

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Американская газета Wall Street Journal сообщила, что в российско-белорусских учениях "Запад" примут участие от 400 до 500 тысяч солдат, причем не уточнив, откуда взяты эти данные.

Статья в разделе "Мнение" под заголовком "Трамп должен занять жесткую позицию в отношении Путина" написана известным американским экспертом Дэвидом Сэттером. Автор материала призывает американского лидера "отложить в сторону" любые мысли о новой "перезагрузке" отношений между Москвой и Вашингтоном.

"Любой компромисс в американской позиции сдерживания в отношении России еще больше осложнит и без того опасную международную ситуацию", — уверен Сэттер.

Эксперт утверждает, что Россия готовится провести крупнейшие с 1991 года военные учения. "В них, по имеющимся оценкам, примут участие от 400 тысяч до 500 тысяч военнослужащих", — говорится в статье. Откуда Сэттер взял эти цифры — неизвестно. По официальным данным, в учениях примут участие около трех тысяч российских и десяти тысяч белорусских солдат.

Белорусско-российские учения "Запад-2017" пройдут с 14 по 20 сентября. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу пообещал проинформировать западных партнеров о маневрах по дипломатическим каналам. Он подчеркнул, что в учениях будет задействовано значительно меньше военных и техники, чем на подобных маневрах стран НАТО в Европе.

Ранее украинская хакерская группа "КиберБеркут" заявила, что Сэттер играет одну из главных ролей в плане Вашингтона устроить "цветную революцию" в России. По утверждению хакеров, журналист долгое время жил в Москве и сотрудничал с такими изданиями, как The Wall Street Journal, Financial Times и "Радио Свобода". После того, как в 2013 году ему отказали в продлении российской визы, Сэттер начал активно поддерживать российские оппозиционные СМИ. По информации "КиберБеркута", по его заказу только в прошлом году были подготовлены более 20 статей и журналистских расследований с целью дискредитации российских властей и их окружения.

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