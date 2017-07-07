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WSJ "насчитала" полмиллиона участников российско-белорусских учений

19:2107.07.2017
(обновлено: 19:22 07.07.2017)
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВоеннослужащие МО России проводят спецоперацию во время активной фазы российско-белорусских учений тактических групп ВДВ. Архивное фотоВоеннослужащие МО России проводят спецоперацию во время активной фазы российско-белорусских учений тактических групп ВДВ. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Американская газета Wall Street Journal сообщила, что в российско-белорусских учениях "Запад" примут участие от 400 до 500 тысяч солдат, причем не уточнив, откуда взяты эти данные.

На Третьем форуме СМИ России и Китая в Москве. 4 июля 2017
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Мировая фейк-империя и борьба с ней
Статья в разделе "Мнение" под заголовком "Трамп должен занять жесткую позицию в отношении Путина" написана известным американским экспертом Дэвидом Сэттером. Автор материала призывает американского лидера "отложить в сторону" любые мысли о новой "перезагрузке" отношений между Москвой и Вашингтоном.

"Любой компромисс в американской позиции сдерживания в отношении России еще больше осложнит и без того опасную международную ситуацию", — уверен Сэттер.

Эксперт утверждает, что Россия готовится провести крупнейшие с 1991 года военные учения. "В них, по имеющимся оценкам, примут участие от 400 тысяч до 500 тысяч военнослужащих", — говорится в статье. Откуда Сэттер взял эти цифры — неизвестно. По официальным данным, в учениях примут участие около трех тысяч российских и десяти тысяч белорусских солдат.

Прохожие у здания штаб-квартиры CNN в Атланте, США. Архивное фото
© AP Photo / David Goldman
Ведущий CNN назвал скандал вокруг России "бургером ни с чем"
Белорусско-российские учения "Запад-2017" пройдут с 14 по 20 сентября. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу пообещал проинформировать западных партнеров о маневрах по дипломатическим каналам. Он подчеркнул, что в учениях будет задействовано значительно меньше военных и техники, чем на подобных маневрах стран НАТО в Европе.

Ранее украинская хакерская группа "КиберБеркут" заявила, что Сэттер играет одну из главных ролей в плане Вашингтона устроить "цветную революцию" в России. По утверждению хакеров, журналист долгое время жил в Москве и сотрудничал с такими изданиями, как The Wall Street Journal, Financial Times и "Радио Свобода". После того, как в 2013 году ему отказали в продлении российской визы, Сэттер начал активно поддерживать российские оппозиционные СМИ. По информации "КиберБеркута", по его заказу только в прошлом году были подготовлены более 20 статей и журналистских расследований с целью дискредитации российских властей и их окружения.

Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ>>

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Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
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sem279
Откуда взялась эта цифра? Да всё оттуда ,откуда и другие фейки у этих " экспеРдов" - из больной головы. Это раньше после такой брехни он бы даже в районной газетенке не смог публиковаться, а теперь честь и хлава.
19:42
07.07.2017
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mataban5
Тунеядцев обкатывать будут,их как раз ~450000))))))
19:30
07.07.2017
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ccc1976
У пиндостанского страха, глаза супервелики!!!)))
19:28
07.07.2017
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100 боевых за Россию-Матушку!
ccc1976, а один глаз сразу сжимается только при упоминании такого большого количества ВС РФ!!!!!
19:42
07.07.2017
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