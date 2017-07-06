ARD отстранил комментатора от работы на КК за отказ говорить о допинге в РФ

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Спортивный комментатор немецкого телеканала ARD Мехмет Шолль был отстранен от освещения матчей последней недели Кубка Конфедерации-2017 за отказ комментировать допинговый скандал в России, пишет Die Welt.

Миллионы болельщиков из Германии обратили внимание, что известный спортивный эксперт, в прошлом игрок мюнхенского клуба "Бавария" Шолль пропал из эфира перед матчами полуфинала турнира, отмечает издание.

Пресс-служба телеканала объяснила отсутствие Шолля в эфире тем, что он заболел и отправился домой в Германию.

Однако позже в немецких СМИ появилась информация, что между комментатором и руководством телеканала произошла крупная ссора. Перед полуфиналом между сборными Португалии и Мексики ARD планировал сделать подробный репортаж о проблеме допинга в России, однако Шолль отказался участвовать в его подготовке. Это и стало причиной исчезновения спортивного комментатора из эфира. Руководство телеканала не стало отрицать информацию, пообещав дать развернутый ответ позднее.

Таким образом, первоначальные слова ARD о Шолле были, очевидно, "полуправдой", пишет газета.

Ранее глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) по расследованию ситуации с допингом в российском спорте Ричард Макларен заявил, что в российском футболе, возможно, существовала отдельная схема для покрытия положительных допинг-проб. Впоследствии глава ФИФА Джанни Инфантино сообщил, что все допинг-пробы, сданные российскими футболистами, участвовавшими в чемпионате мира 2014 года, дали отрицательные результаты.