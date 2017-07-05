CNN грозит уголовное дело из-за скандала с видео о Трампе, считает Ассанж

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж считает, что телеканалу CNN может грозить уголовное наказание из-за скандала вокруг смонтированного ролика с "избиением", который ранее опубликовал в своем Twitter президент США Дональд Трамп.

"CNN, видимо, совершил федеральное уголовное преступление из статьи 241, раздела 18 Кодекса США в отношение к первой поправке к конституции США", — написал в своем микроблоге Ассанж.

CNN also appears to have committed a federal felony violation of 18 U.S. Code § 241 in relation to the 1st Amendmenthttps://t.co/Ij06te1Bcr pic.twitter.com/AFt8RJyHsW — Julian Assange (@JulianAssange) 5 июля 2017 г.

​В свою запись он добавил фотографию с выдержкой из Кодекса США. Согласно документу, если "двое или более лиц вступают в сговор" чтобы угрожать кому-либо, мешая тем самым свободной реализации прав и привилегий, гарантированных американским законодательством, их могут приговорить к лишению свободы сроком до десяти лет или обяжут выплатить штраф.

Ассанж опубликовал посты после того, как стало известно, что СNN нашел автора скандального ролика. По данным телеканала, пожелавший остаться анонимным пользователь Reddit извинился и удалил со своей страницы все "оскорбительные посты". Кроме того, он пообещал "впредь не повторять отвратительное поведение в социальных сетях". При этом CNN оставил за собой право раскрыть личность автора видео, если он изменит свое решение.

С точки зрения Ассанжа, именно такая угроза со стороны телеканала может быть расценена как преступление.

На прошлой неделе Трамп опубликовал смонтированное видео, в котором он "избивает" человека с логотипом CNN вместо головы. Представитель телеканала заявил, что президент поощряет насилие в отношении журналистов. В Белом доме отвергли подобные обвинения.

GIF-изображение, из которого впоследствии было сделано видео, выложил на прошлой неделе один из пользователей социальной новостной сети Reddit. Он также публиковал расистские и антисемитские изображения, за что принес свои извинения, отметив, что не является антисемитом или расистом.

