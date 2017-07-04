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Разоблачитель CNN заявил, что планирует победить фальшивые новости

16:4704.07.2017
(обновлено: 17:08 04.07.2017)
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© Pablo Martinez MonsivaisАмериканский журналист, активист и создатель проекта Project Veritas Джеймс О'Киф. Архивное фотоАмериканский журналист, активист и создатель проекта Project Veritas Джеймс О'Киф. Архивное фото
© Pablo Martinez Monsivais

ВАШИНГТОН, 4 июл — РИА Новости. Американский журналист, активист и создатель проекта Project Veritas Джеймс О'Киф заявил РИА Новости, что планирует победить фальшивые новости и призвал СМИ, и, в частности, CNN поддерживать независимый поиск фактов и руководствоваться ими.

Президент США Дональд Трамп
© AFP 2017 / Saul Loeb
Фальшивый "русский след": американские СМИ обвинили в искажении фактов

Ранее сайт Project Veritas опубликовал видео, на котором старший продюсер CNN Джон Бонифилд называет историю о "вмешательстве" России в американские выборы чушью и заявляет, что тему о "связях с Россией" президента Дональда Трампа раздувают, потому что это способствует рейтингам. На другом видео ведущий Вэн Джонс называет историю о "вмешательстве" РФ в выборы в США "бургером ни с чем" (пустышкой — ред.).

"Продюсер сказал то, что он сказал, никто не спорит… Я не даю оценочных характеристик, не редактирую, а просто говорю: "Проверьте запись", — сказал О'Киф РИА Новости.

Прохожие у здания штаб-квартиры CNN в Атланте, США. Архивное фото
© AP Photo / David Goldman
Авторы скандального компромата на CNN ответили на упреки СМИ

Он добавил, что не критикует ни левых, ни правых журналистов. "Я считаю, что нам всем необходимо поддерживать независимый поиск фактов и руководствоваться ими. Это США. Мы за доступ к информации, мы хотим, чтобы люди могли быть проинформированы о происходящем, и нам не нравится, когда тем, кто говорит, затыкают рты. Только когда у американцев будет полный объем информации, только тогда они смогут принять верное решение", — сказал О'Киф.

По его словам, сейчас выбор стоит между Project Veritas, "который видит свою миссию в информировании людей, и CNN, который подсовывает зрителям информацию, не имеющую никакого отношения к реальности".

Опубликованы признания продюсера CNN о раздувании темы России
"Это бизнес": опубликованы признания продюсера CNN о раздувании темы России

"Мы разоблачаем не CNN, а всю систему. Наконец люди начинают открывать глаза и осознавать, насколько недостоверны и несправедливы бывают СМИ. Я долго сражался в этих битвах в одиночку, меня задерживали, арестовывали, и сейчас, наконец, люди начинают открывать глаза", — подчеркнул собеседник агентства.

Касательно дальнейшего плана действий О'Киф отметил, что "у нас есть потрясающие новости, во-первых, про CNN". "Помимо CNN у нас есть много историй про другие СМИ. И, я думаю, в этом году мы победим фальшивые новости", — добавил он.

Разоблачения Project Veritas — уже не первый скандал с освещением "российской темы" на CNN за последнее время.

Здание телеканала CNN. Архивное фото
© AP Photo / Ric Feld,File
Американский журналист опубликовал компромат на CNN

Ранее CNN со ссылкой на неназванный источник в конгрессе США сообщил, что американский сенат ведет расследование в отношении предполагаемых связей команды Дональда Трампа с РФПИ. Речь шла о встрече его руководителя Кирилла Дмитриева с одним из представителей переходного штаба Трампа Энтони Скарамуччи "за четыре дня до инаугурации президента США" в январе. Встреча якобы происходила на Всемирном экономическом форуме в Давосе. В электронном письме CNN Скарамуччи написал: "Дмитриев пришел в ресторан поздороваться. Я был приветлив с ним. Ничего больше". Скарамуччи подчеркивает, что в предыдущие годы он также встречался с Дмитриевым в Давосе.

Позже CNN удалил эту статью. Вместо нее сайт теперь отображает извинения телеканала перед Скарамуччи и сообщение о том, что материал не соответствует редакционным стандартам канала. Накануне в связи с публикацией трое сотрудников канала уволились. Источник, близкий к телекомпании, сообщил порталу BuzzFeed News, что эта история оказалась "большим провалом".

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Трамп потребовал извинений от американских СМИ за "фейковые новости"

В конгрессе США сейчас идут независимые расследования по поводу "вмешательства России" в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В конгрессе прошел целый ряд громких слушаний по "российскому вмешательству", но участвовавшие в слушаниях разведчики не предоставили каких-либо доказательств, ссылаясь на секретность информации.

В американских СМИ также регулярно появляются сообщения, как правило, со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.

Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

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