Разоблачитель CNN заявил, что планирует победить фальшивые новости

ВАШИНГТОН, 4 июл — РИА Новости. Американский журналист, активист и создатель проекта Project Veritas Джеймс О'Киф заявил РИА Новости, что планирует победить фальшивые новости и призвал СМИ, и, в частности, CNN поддерживать независимый поиск фактов и руководствоваться ими.

Ранее сайт Project Veritas опубликовал видео, на котором старший продюсер CNN Джон Бонифилд называет историю о "вмешательстве" России в американские выборы чушью и заявляет, что тему о "связях с Россией" президента Дональда Трампа раздувают, потому что это способствует рейтингам. На другом видео ведущий Вэн Джонс называет историю о "вмешательстве" РФ в выборы в США "бургером ни с чем" (пустышкой — ред.).

"Продюсер сказал то, что он сказал, никто не спорит… Я не даю оценочных характеристик, не редактирую, а просто говорю: "Проверьте запись", — сказал О'Киф РИА Новости.

Он добавил, что не критикует ни левых, ни правых журналистов. "Я считаю, что нам всем необходимо поддерживать независимый поиск фактов и руководствоваться ими. Это США. Мы за доступ к информации, мы хотим, чтобы люди могли быть проинформированы о происходящем, и нам не нравится, когда тем, кто говорит, затыкают рты. Только когда у американцев будет полный объем информации, только тогда они смогут принять верное решение", — сказал О'Киф.

По его словам, сейчас выбор стоит между Project Veritas, "который видит свою миссию в информировании людей, и CNN, который подсовывает зрителям информацию, не имеющую никакого отношения к реальности".

"Мы разоблачаем не CNN, а всю систему. Наконец люди начинают открывать глаза и осознавать, насколько недостоверны и несправедливы бывают СМИ. Я долго сражался в этих битвах в одиночку, меня задерживали, арестовывали, и сейчас, наконец, люди начинают открывать глаза", — подчеркнул собеседник агентства.

Касательно дальнейшего плана действий О'Киф отметил, что "у нас есть потрясающие новости, во-первых, про CNN". "Помимо CNN у нас есть много историй про другие СМИ. И, я думаю, в этом году мы победим фальшивые новости", — добавил он.

Разоблачения Project Veritas — уже не первый скандал с освещением "российской темы" на CNN за последнее время.

Ранее CNN со ссылкой на неназванный источник в конгрессе США сообщил, что американский сенат ведет расследование в отношении предполагаемых связей команды Дональда Трампа с РФПИ. Речь шла о встрече его руководителя Кирилла Дмитриева с одним из представителей переходного штаба Трампа Энтони Скарамуччи "за четыре дня до инаугурации президента США" в январе. Встреча якобы происходила на Всемирном экономическом форуме в Давосе. В электронном письме CNN Скарамуччи написал: "Дмитриев пришел в ресторан поздороваться. Я был приветлив с ним. Ничего больше". Скарамуччи подчеркивает, что в предыдущие годы он также встречался с Дмитриевым в Давосе.

Позже CNN удалил эту статью. Вместо нее сайт теперь отображает извинения телеканала перед Скарамуччи и сообщение о том, что материал не соответствует редакционным стандартам канала. Накануне в связи с публикацией трое сотрудников канала уволились. Источник, близкий к телекомпании, сообщил порталу BuzzFeed News, что эта история оказалась "большим провалом".

В конгрессе США сейчас идут независимые расследования по поводу "вмешательства России" в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В конгрессе прошел целый ряд громких слушаний по "российскому вмешательству", но участвовавшие в слушаниях разведчики не предоставили каких-либо доказательств, ссылаясь на секретность информации.

В американских СМИ также регулярно появляются сообщения, как правило, со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.

Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".