Симоньян о докладе разведки США: не знали, что Пентагон такой пугливый

МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Главный редактор Sputnik и RT Маргарита Симоньян прокомментировала доклад разведывательного управления министерства обороны США (РУМО), в котором говорится о влиянии этих СМИ на западную аудиторию.
Как отмечается в разделе "Пропаганда помогает формировать информационную среду" доклада РУМО, "набор инструментов для распространения российской пропаганды включает прокремлевские "новостные" сайты, телеканалы и радиостанции, такие как Russia Today и Sputnik, ботов и троллей в соцсетях, оптимизацию поисковиков и оплачиваемых журналистов в западных и других зарубежных СМИ".
Похожие обвинения в адрес Sputnik и RT звучали ранее в докладе ЦРУ, которое назвало эти СМИ угрозами.
В резолюции "Стратегические коммуникации ЕС как противодействие пропаганде третьих сторон", ряд положений которой граничит с предложением ввести цензуру в отношении российских СМИ, утверждается, что Россия якобы оказывает финансовую поддержку оппозиционным политическим партиям и организациям в странах-членах ЕС, использует фактор двусторонних межгосударственных отношений для разобщения членов сообщества. В качестве основных информационных угроз Евросоюзу и его партнерам в Восточной Европе в резолюции называются агентство Sputnik, телеканал RT, фонд "Русский мир" и подведомственное российскому МИД федеральное агентство "Россотрудничество".