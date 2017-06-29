Симоньян о докладе разведки США: не знали, что Пентагон такой пугливый

МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Главный редактор Sputnik и RT Маргарита Симоньян прокомментировала доклад разведывательного управления министерства обороны США (РУМО), в котором говорится о влиянии этих СМИ на западную аудиторию.

"Пара сотен журналистов (правда, действительно блестящих) за несколько лет стали главной угрозой для самой мощной армии мира? Жаль, мы сразу не знали, что Пентагон такой пугливый. Больше бы отдыхали и меньше работали", — сказала Симоньян РИА Новости.

Как отмечается в разделе "Пропаганда помогает формировать информационную среду" доклада РУМО, "набор инструментов для распространения российской пропаганды включает прокремлевские "новостные" сайты, телеканалы и радиостанции, такие как Russia Today и Sputnik, ботов и троллей в соцсетях, оптимизацию поисковиков и оплачиваемых журналистов в западных и других зарубежных СМИ".

Похожие обвинения в адрес Sputnik и RT звучали ранее в докладе ЦРУ, которое назвало эти СМИ угрозами.

В последнее время тема информационной борьбы с российскими СМИ довольно часто звучит на Западе. В ноябре прошлого года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT.

В резолюции "Стратегические коммуникации ЕС как противодействие пропаганде третьих сторон", ряд положений которой граничит с предложением ввести цензуру в отношении российских СМИ, утверждается, что Россия якобы оказывает финансовую поддержку оппозиционным политическим партиям и организациям в странах-членах ЕС, использует фактор двусторонних межгосударственных отношений для разобщения членов сообщества. В качестве основных информационных угроз Евросоюзу и его партнерам в Восточной Европе в резолюции называются агентство Sputnik, телеканал RT, фонд "Русский мир" и подведомственное российскому МИД федеральное агентство "Россотрудничество".

Президент России Владимир Путин, комментируя принятие данной резолюции, поздравил журналистов RT и Sputnik с результативной работой. При этом он отметил, что данный документ свидетельствует об очевидной деградации представлений о демократии в западном обществе. По словам Путина, он рассчитывает на торжество здравого смысла и надеется, что реальных ограничений для российских СМИ не будет.