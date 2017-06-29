Ведущий CNN назвал скандал вокруг России "бургером ни с чем"

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Американский политический комментатор и ведущий CNN Вэн Джонс назвал историю о "вмешательстве" России в выборы в США "большим бургер ни с чем", пишет The Hill.

Об этом он заявил в разговоре с неизвестным, который снимал его на скрытую камеру.

"Российская история — это большой бургер ни с чем. Ты ничего не можешь с этим сделать", — заявил Джонс человеку, которого явно узнал.

Видео, на котором Джонс произносит эти слова, опубликовал в Twitter основатель организации Project Vertitas Джеймс О'Кифи.

В начале ролика также показан фрагмент выступления Джонса в эфире CNN в декабре 2016 года. Тогда он раскритиковал Трампа за то, что тот говорил "милые вещи" про Россию на фоне "атаки на страну".

Это уже второе за неделю подобное разоблачение Project Vertitas. Ранее проект опубликовал видео, в котором старший продюсер CNN Джон Бонифилд называет историю о "вмешательстве" России в дела США "чушью". "Ну, у нас пока нет серьезных доказательств", — заявил он на камеру.

Бонифилд также отмечает, что главным фактором для продвижения этой истории являются высокие рейтинги. "Сейчас Трамп хорош для бизнеса", — поясняет он.

На прошлой неделе CNN сначал опубликовали, а потому удалил статью о связах помощника Дональда Трампа с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). В напечатанной спустя какое-то время пояснительной записке говорится о том, что "статья не соответствует редакционным стандартам CNN".

Позже на канале также появилось сообщение о том, что после решения удалить статью CNN покинули три журналиста.