Разведка Пентагона заявила о влиянии Sputnik и RT на информпространство

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Пентагон считает агентство Sputnik и телеканал RT средствами российского влияния на западную аудиторию и утверждает, что "российская пропаганда" стремится запутать и деморализовать людей, говорится в докладе разведывательного управления министерства обороны США (РУМО).

"Набор инструментов для распространения российской пропаганды включает прокремлевские "новостные" сайты, телеканалы и радиостанции, такие как Russia Today и Sputnik, ботов и троллей в соцсетях, оптимизацию поисковиков и оплачиваемых журналистов в западных и других зарубежных СМИ", — говорится в разделе "Пропаганда помогает формировать информационную среду" доклада.

Похожие обвинения в адрес Sputnik и RT звучали ранее в докладе ЦРУ, которое назвало эти СМИ угрозами.

Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции Эммануэля Макрона обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.

В последнее время тема информационной борьбы с российскими СМИ стала довольно часто звучать на Западе. В ноябре прошлого года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT.

Ряд положений резолюции ЕП "Стратегические коммуникации ЕС как противодействие пропаганде третьих сторон" граничит с предложением ввести цензуру в отношении российских СМИ, утверждается, что Россия якобы оказывает финансовую поддержку оппозиционным политическим партиям и организациям в странах-членах ЕС, использует фактор двусторонних межгосударственных отношений для разобщения членов сообщества. В качестве основных информационных угроз Евросоюзу и его партнерам в Восточной Европе в резолюции называются агентство Sputnik, телеканал RT, фонд "Русский мир" и подведомственное российскому МИД федеральное агентство "Россотрудничество".

Президент России Владимир Путин, комментируя принятие резолюции, поздравил журналистов RT и Sputnik с результативной работой. При этом он отметил, что документ свидетельствует об очевидной деградации представлений о демократии в западном обществе. По словам Путина, он рассчитывает на торжество здравого смысла и надеется, что реальных ограничений для российских СМИ не будет.