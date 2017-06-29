Разведка Пентагона заявила о влиянии Sputnik и RT на информпространство

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Пентагон считает агентство Sputnik и телеканал RT средствами российского влияния на западную аудиторию и утверждает, что "российская пропаганда" стремится запутать и деморализовать людей, говорится в докладе разведывательного управления министерства обороны США (РУМО).
Похожие обвинения в адрес Sputnik и RT звучали ранее в докладе ЦРУ, которое назвало эти СМИ угрозами.
Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции Эммануэля Макрона обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
В последнее время тема информационной борьбы с российскими СМИ стала довольно часто звучать на Западе. В ноябре прошлого года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT.
Президент России Владимир Путин, комментируя принятие резолюции, поздравил журналистов RT и Sputnik с результативной работой. При этом он отметил, что документ свидетельствует об очевидной деградации представлений о демократии в западном обществе. По словам Путина, он рассчитывает на торжество здравого смысла и надеется, что реальных ограничений для российских СМИ не будет.