Колумнист WSJ рассказал, почему люди верят в фейки про Трампа и Россию

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Скандал вокруг "российских связей" президента США Дональда Трампа — "охота на ведьм", и западные журналисты намеренно прибегают к уловкам, чтобы люди в него поверили, пишет колумнист американского издания The Wall Street Journal Холман Дженкинс-младший.
"Только подумайте, какие доводы СМИ выдали за доказательства. Десятки тысяч американцев занимались бизнесом с Россией со времен развала СССР… Из этих многих тысяч четверо были связаны со штабом Трампа, и теперь эти люди стали свидетельством его "сговора" с Россией", — говорится в статье.
Российские дипломаты живут в Соединенных Штатах и общаются с американцами, но если в общение вовлечены соратники Трампа, это уже преступление, замечает Дженкинс-младший. "Вполне объяснимое раздражение президента тем, что его называют изменником, теперь является доказательством того, что он действительно совершил госизмену", — добавляет колумнист.
По его словам, Трамп может не подходить на пост президента, но именно это свойство американского лидера заслуживает уважения и внимания, равно как и настроения общественности, которая его избрала. "Инквизиторы Трампа не знают и не могут знать: а вдруг наша демократия нашла в его невероятном обличии рычаг, чтобы двигать нас вперед. Есть что-то отвратительное в их желании не выяснять это", — резюмирует автор.