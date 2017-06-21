Колумнист WSJ рассказал, почему люди верят в фейки про Трампа и Россию

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Скандал вокруг "российских связей" президента США Дональда Трампа — "охота на ведьм", и западные журналисты намеренно прибегают к уловкам, чтобы люди в него поверили, пишет колумнист американского издания The Wall Street Journal Холман Дженкинс-младший.

Автор статьи указывает на то, что человеку свойственно верить в то, во что верят другие. Общество судит об истинности утверждения исходя из того, насколько оно получило огласку. "Это подводит нас к вопросу: как так вышло, что в 2017 году широко распространилось мнение о том, что президент США совершил государственную измену в пользу России?" — задается вопросом журналист.

"Только подумайте, какие доводы СМИ выдали за доказательства. Десятки тысяч американцев занимались бизнесом с Россией со времен развала СССР… Из этих многих тысяч четверо были связаны со штабом Трампа, и теперь эти люди стали свидетельством его "сговора" с Россией", — говорится в статье.

Автор материала подчеркивает, что на протяжении 75 лет каждый американский президент стремился к тому, чтобы улучшить отношения между Вашингтоном и Москвой. Однако в случае с Трампом это тоже превратилось в доказательство "сговора".

Российские дипломаты живут в Соединенных Штатах и общаются с американцами, но если в общение вовлечены соратники Трампа, это уже преступление, замечает Дженкинс-младший. "Вполне объяснимое раздражение президента тем, что его называют изменником, теперь является доказательством того, что он действительно совершил госизмену", — добавляет колумнист.

Он отмечает, что журналисты гордятся своим "быстрым мышлением", однако именно поспешные суждения приводят к тому, что СМИ ошибочно принимают случайность за закономерность и дают волю предвзятости. "Обратите внимание, я не говорил, что журналисты и редакторы настолько тупые, что не могут избежать подобных ошибок. Я имел в виду, что эти "ошибки" являются их намеренной уловкой", — подчеркивает автор статьи.

По его словам, Трамп может не подходить на пост президента, но именно это свойство американского лидера заслуживает уважения и внимания, равно как и настроения общественности, которая его избрала. "Инквизиторы Трампа не знают и не могут знать: а вдруг наша демократия нашла в его невероятном обличии рычаг, чтобы двигать нас вперед. Есть что-то отвратительное в их желании не выяснять это", — резюмирует автор.