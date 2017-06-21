Симоньян высмеяла Коми за нападки в адрес RT

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала в Twitter заявление бывшего главы ФБР Джеймса Коми о том, что телеканал занимается "пропагандой".

Оооо, уволенный бывший директор ФБР Коми теперь мочит нас в твиттере! Троллинг вяленький, но респект за попытку:) https://t.co/lDMtE1bg9v — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 21 июня 2017 г.

Экс-глава ФБР заявил в Twitter, что телеканал занимается "государственной пропагандой", комментируя информацию о том, что Россия планирует обсуждать феномен фейковых новостей на площадках ООН и ОБСЕ.

Президент США Дональд Трамп уволил Коми с поста директора бюро 9 мая, заявив, что тот не способен выполнять свои обязанности. В начале июня бывший директор ФБР признался, что после одной из встреч с главой государства он написал записку о содержании их разговора и передал своему другу, чтобы тот переправил документ в СМИ. Юридический советник Трампа Джей Секьюлоу призвал провести в отношении Коми расследование.