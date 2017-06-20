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Politico увидело в "Северном потоке-2" попытку России "покорить Европу"

20:5720.06.2017
(обновлено: 21:20 20.06.2017)
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© Фото : Nord Stream 2/Axel SchmidtПервые трубы для Северного потока — 2 прибывают в Мукран. 27 октября 2016 года. Архивное Фото.Первые трубы для Северного потока — 2 прибывают в Мукран. 27 октября 2016 года. Архивное Фото.
© Фото : Nord Stream 2/Axel Schmidt

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Американское издание Politico опубликовало статью, в которой назвало энергетическую политику России средством "разделить и покорить" Европу.

Солдаты армии США. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Олисько
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Politico заявило, что "российская пропаганда" разрушает армию США

Автор статьи утверждает, что, наряду с "вмешательством в выборы" и поддержкой Асада в Сирии Россия стремится "подорвать позиции" США и своей политикой в энергетической отрасли. При этом "коварство" Кремля он видит в том, что экономическое обоснование проектов "Газпрома" выглядит весьма привлекательным для ряда стран-импортеров газа в Европе.

Россия — вторая страна в мире по объемам добычи природного газа и благодаря этому имеет рычаги влияния на покупателей в Европе, пишет автор. Он приводит оценки аналитиков, согласно которым после постройки газопровода "Северный поток — 2" доля российского газа на рынке ФРГ может превысить отметку в 50%. По мнению журналиста, сооружение этого газопровода — "открытая попытка России разделить и покорить Европу".

Трубы для газопровода Северный поток - 2. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Последний шанс: "Нафтогаз" призвал США к санкциям по "Северному потоку-2"

Автор опасается, что следствием постройки "Северного потока-2" будет усиление разногласий между странами ЕС и ослабление их решимости сохранять антироссийские санкции. "Северный поток-2" оттеснит на второй план прочих поставщиков и будет способствовать укреплению экономических связей между ЕС и Россией и, следовательно, поставит под угрозу существование санкционного режима, говорится в статье.

Политическое руководство ЕС и США пыталось предотвратить строительство газопровода, однако эти попытки не увенчались успехом, и теперь постройка "Северного потока — 2" практически неизбежна, констатирует Politico. США необходимо найти новые способы парировать усиление российского влияния, поддерживая строительство терминалов сжиженного природного газа (СПГ) и интеграцию европейской энергетической инфраструктуры, заключает автор.

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Их общая мощность составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Для строительства и эксплуатации газопровода создана компания Nord Stream 2 AG, которая в апреле подписала соглашения с Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall о финансировании проекта.

Газокомпрессорная станция в Харьковской области. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Максименко
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На Украине заявляли о том, что принимают меры по недопущению строительства газопровода. Так, глава украинского "Нафтогаза" Андрей Коболев призвал США ввести санкции в отношении участников проекта. Пункт о планах "противодействовать" строительству "Северного потока-2 включен в законопроект о расширении антироссийских санкций, который был направлен палатой представителей конгресса на рассмотрение комитета по международным делам.

Министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль и австрийский канцлер Кристиан Керн подвергли планы сената США критике, так как ограничительные меры ставят под угрозу рабочие места в энергетическом секторе ЕС, зависящем от строительства "Северного потока — 2". "Газпром" не видит экономической целесообразности в обсуждении проекта с Еврокомиссией, реализация проекта проходит в соответствии с нормами ЕС, заявил заместитель председателя правления российской компании Александр Медведев.

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