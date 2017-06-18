Побывавшая в Сирии канадская журналистка обвинила западные СМИ в пропаганде

МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Независимая канадская журналистка и правозащитница Ева Бартлетт в эфире RT усомнилась в правдивости западных СМИ, освещающих ситуацию в Сирии.

"Недавно я сама побывала в некоторых районах Сирии, в частности в восточном Алеппо, Альваре, Хомсе, Мадайе. СМИ Запада и Персидского залива, опирающиеся на связанные с "Аль-Каидой"* источники, использовали информацию о происходящем в этих районах в целях пропаганды", — заявила она.

Бартлетт отметила, что в районах, которые она посетила, мирные жители страдали по вине террористов, однако журналисты возлагали вину на правительство Сирии и Россию.

"Когда я съездила туда и поговорила с мирными жителями, которые там остались или вернулись назад, мне рассказали, что гуманитарная помощь и продукты питания оказывались в руках террористов. Если населению удавалось выкупить еду у боевиков, то лишь по грабительским ценам", — рассказала журналистка.

"Можно ли говорить о независимом освещении событий британской государственной корпорацией "Би-би-си" или катарской правительственной телекомпанией "Аль-Джазира"? Можно ли считать их корреспондентов, статьи и сообщения, поступающие из этих и других подобных СМИ, по-настоящему непредвзятыми? Лично я рассказываю лишь о том, что сама слышала от сирийцев. По-моему, совершенно неважно, как я отношусь к властям в Дамаске, потому что я передаю не сообщения правительства, а слова жителей Сирии", — подчеркнула она.

Бартлетт не раз выступала с осуждением действий ведущих мировых СМИ в сирийском конфликте. В декабре 2016 года широкий резонанс получило выступление Бартлетт в ООН, в ходе которого журналистка раскритиковала западные масс-медиа и источники, к которым они обращаются при освещении ситуации в Алеппо.

* террористическая организация, запрещенная в России.