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СМИ перечислили пять фейков от телеканала CNN

19:2715.06.2017
(обновлено: 19:29 15.06.2017)
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© AP Photo / David GoldmanЛоготип телеканала CNN в Атланте, США. Архивное фотоЛоготип телеканала CNN в Атланте, США. Архивное фото
© AP Photo / David Goldman

МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. После того, как президент США потребовал от СМИ извинений за фейковые новости, журналист CNN Крис Чилизза призвал американского лидера назвать хотя бы один пример недостоверной информации от телеканала. Американское издание Daily Caller вспомнило пять фейков от CNN.

Коми так и не уличил Трампа во лжи

Газета с фейковыми новостями на столе
© Fotolia / DOC RABE Media
Его величество фейк. Добро пожаловать, или Вход запрещен
В начале июня телеканал сообщил, что экс-директор ФБР Джеймс Коми собирается опровергнуть заявление президента Соединенных Штатов о том, что тот не находился под расследованием бюро о "российском вмешательстве" в выборы.

"Я сам не под следствием", — говорил глава Белого дома.

Цель этой статьи, очевидно, была выставить Трампа лжецом, отмечает Daily Caller.

Конечно, Трамп не был под расследованием ФБР. CNN пришлось исправить "сенсацию". В материале появилась сноска: "Статья была опубликована до того, как Коми выступил с готовым заявлением".

Заходить на Wikileaks незаконно

В октябре 2016 года ведущий Крис Куомо в эфире CNN заявил, что американцы нарушат закон, если зайдут на Wikileaks и своими глазами посмотрят на письма с серверов Демократической партии, связанные с избирательной кампанией Хиллари Клинтон.

"Запомните, обладать украденными документами противозаконно. Но не для СМИ. Поэтому все, что вы узнаете о письмах, вы узнаете исключительно от нас", — сказал он.

Таким образом журналист попытался напугать американцев, чтобы они не заинтересовались утечкой. Разумеется, заходить на Wikileaks никто не запрещал.

Фейк о Майкле Брауне

В августе 2014 года в городе Фергюсоне белый полицейский застрелил афроамериканца Майкла Брауна. Тогда США захлестнула волна масштабных протестов и беспорядков. Журналистка CNN Салли Кон утверждала, что правоохранители открыли огонь по молодому человеку, несмотря на то, что он поднял руки. Никаких доказательств она не приводила, но утверждала, что это "факт".

Журналистка даже устраивала акции, посвященные Брауну, в эфире телеканала и писала в микроблоге, что он был безоружен.

Однако эта информация не соответствует действительности. Как выяснилось, погибший молодой человек сам напал на полицейского.

С ног на голову

Телеканал вырвал из контекста слова Шерил Смит, сестры другого погибшего от рук полиции афроамериканца. В итоге высказывание женщины приобрело диаметрально противоположный смысл. В репортаже CNN говорилось, что Смит призывает всех к миру.

"Не приносите сюда жестокость и невежество", — цитировал телеканал слова женщины.

На самом деле Смит сказала следующее: "Хватит тут все жечь в нашем районе. Жгите на окраинах — пусть у них там все горит. Нам наше барахло еще пригодится. Не приносите сюда жестокость и невежество".

Жертвы изнасилования не смогут получить медпомощь

В начале мая CNN выпустил материал о том, что жертвы изнасилования или домашних побоев не смогут рассчитывать на медицинское обслуживание из-за изменений, которые республиканцы хотят внести в закон о здравоохранении. В статье говорилось, что новый законопроект классифицирует травмы, полученные жертвами насилия, как "имевшееся ранее заболевание".

Эту информацию поспешили опровергнуть многие СМИ, в том числе The Washington Post.

Телеканал CNN не раз попадался на распространении недостоверной информации. Ранее посольство России в Лондоне опубликовало видео, на котором корреспонденты CNN снимают в Лондоне постановочный митинг мусульман в знак протеста против терактов исламистов-радикалов.

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа в Вашингтоне. 10 мая 2017
© Фото : МИД России
Захарова назвала "несусветным позором" сообщения CNN о визите Лаврова в США

На другой фейк от телеканала обратил внимание МИД РФ — ведомство раскритиковало CNN за статью о фотографиях Сергея Лаврова с президентом США.

Еще одна громкая история касается мальчика Омрана Дакниша из Алеппо. Обозреватель телеканала Кристиан Аманпур приезжала в Москву и показывала главе МИД РФ фотографии ребенка, якобы пострадавшего от российских бомбардировок. Позднее отец мальчика рассказал в интервью видеоагентству телеканала RT Ruptly, что тяжесть ранений его сына была сильно преувеличена, а само фото бандформирования хотели использовать в своих целях. Официальный представитель МИД Мария Захарова предложила журналистам CNN "найти в себе силы" и сделать опровержение собственной истории.

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