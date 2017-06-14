Симоньян ответила на отказ пустить Ruptly на встречу Макрона и Мэй

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала телеканалу отказ пресс-службы президента Франции Эммануэля Макрона пустить продюсера Ruptly на встречу президента с премьером Великобритании Терезой Мэй в Елисейском дворце.

Пресс-служба Макрона не пустила продюсера видеоагентства Ruptly на встречу президента Франции с премьером Великобритании Терезой Мэй, которая прошла во вторник. В релизе пресс-службы сообщалось, что для посещения мероприятия достаточно наличие действующей французской пресс-карты, дополнительных ограничений для представителей СМИ не было. После того, как продюсер Ruptly на входе на мероприятие показал французскую пресс-карту, на которой было написано название видеоагентства, ему сообщили, что он не аккредитован и попросили удалиться.

"В прошлый раз мы спросили у Макрона, как он будет выстраивать отношения с иностранными журналистами. Вуаля!" — сказала Симоньян телеканалу RT.

В ходе пресс-конференции по окончанию переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным Макрон заявил, что RT и Sputnik не имели доступа к его избирательному штабу в связи с тем, что якобы "распространяли ложную информацию, клевету". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не согласны с высказываниями Макрона про Sputnik и RT.

Штаб Макрона обвинил Sputnik и RT в причастности к распространению информации о наличии у него офшорного счета на Багамах. Sputnik назвал эти обвинения ложными и подделкой, а главный редактор Sputnik и RT Маргарита Симоньян отметила, что пресс-секретарь Макрона не смог представить ни одного примера "распространения фейковых новостей" российскими СМИ.

Симоньян также заявила, что следуя логике Макрона из России нужно выслать все западные СМИ, так как они всегда выступают против президента РФ Владимира Путина и всегда агитируют за российскую оппозицию, пытаясь вмешиваться в выборы. По ее словам, нет никаких доказательств транслирования ложной информации на RT, поэтому телеканал собирает судиться с теми, кто говорит обратное, включая окружение Макрона.

Она добавила, что навешивание ярлыка "фейковых новостей" на любое новостное сообщение, с которым не согласен Макрон, создает опасный прецедент, который угрожает и свободе слова, и журналистике в целом.

Глобальное видеоагентство Ruptly было запущено телеканалом RT в 2013 году.