Симоньян ответила на отказ пустить Ruptly на встречу Макрона и Мэй

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала телеканалу отказ пресс-службы президента Франции Эммануэля Макрона пустить продюсера Ruptly на встречу президента с премьером Великобритании Терезой Мэй в Елисейском дворце.
"В прошлый раз мы спросили у Макрона, как он будет выстраивать отношения с иностранными журналистами. Вуаля!" — сказала Симоньян телеканалу RT.
В ходе пресс-конференции по окончанию переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным Макрон заявил, что RT и Sputnik не имели доступа к его избирательному штабу в связи с тем, что якобы "распространяли ложную информацию, клевету". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не согласны с высказываниями Макрона про Sputnik и RT.
Штаб Макрона обвинил Sputnik и RT в причастности к распространению информации о наличии у него офшорного счета на Багамах. Sputnik назвал эти обвинения ложными и подделкой, а главный редактор Sputnik и RT Маргарита Симоньян отметила, что пресс-секретарь Макрона не смог представить ни одного примера "распространения фейковых новостей" российскими СМИ.
Она добавила, что навешивание ярлыка "фейковых новостей" на любое новостное сообщение, с которым не согласен Макрон, создает опасный прецедент, который угрожает и свободе слова, и журналистике в целом.
Глобальное видеоагентство Ruptly было запущено телеканалом RT в 2013 году.