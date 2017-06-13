В Молдавии хотят запретить информационные программы российских телеканалов

КИШИНЕВ, 13 июн – РИА Новости. Глава Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк заявил, что партия зарегистрирует в парламенте законопроект по борьбе с иностранной пропагандой, в том числе якобы российской; спикер парламента Андриан Канду уточнил, что планируется исключить из эфира "новости и политико-аналитические передачи" российских телеканалов.

Ранее в парламенте уже обсуждали проект об ограничении ретрансляции информационных и аналитических передач телеканалов из государств, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении (в их число входит и Россия). ОБСЕ, правозащитная организация Freedom House, оппозиция, гражданское общество Молдавии выступили против этих поправок. Позже поправки к кодексу о телевидении и радио приняли без пункта о запрете на вещание информационных программ иностранных телеканалов.

Спикер парламента Молдавии Андриан Канду подчеркнул, что предлагаемый Демпартией законопроект не предполагает закрытия телеканалов. "Будут исключены новости и политико-аналитические передачи… К примеру, блоки новостей российского Первого канала будут исключены и заменены на местный продукт", — сказал Канду.

Он привел в пример Украину, которая полностью запретила иностранные телеканалы на законодательном и технических уровнях, а также балтийские страны, где не разрешены информационные программы. По его словам, проект, разработанный Демпартией, коснется стран, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении.

"Речь не идет о запрете телеканалов. Телеканалы, в частности российские, продолжат вещание, и их можно найти в сетке вещания Молдавии", — уточнил Канду.

Плахотнюк сообщил, что решение представить концепцию законопроекта приняли на сегодняшнем заседании Демократической партии, и подчеркнул, что демократы намерены обсудить инициативу с коалицией.

"Законопроект не предполагает закрытие каналов, ретранслируемых в нашей стране, а лишь информационного контента, через который осуществляется пропаганда", — также отметил Плахотнюк.

В январе этого года представителям сразу трех российских телеканалов отказали во въезде в Молдавию. Журналисту ВГТРК Александру Балицкому запретили въезд в страну на пять лет. Объяснять свои действия спецслужбы не стали, выяснилось лишь, что корреспондент находится в "черном списке".

Съемочная группа телеканала Life News, отправившаяся освещать протесты в Кишиневе, не смогла выйти за пределы аэропорта Кишинева и была депортирована местными властями. Покинуть аэропорт не дали и оператору РЕН ТВ Александру Малышеву.

Ранее пресс-секретарь пограничной полиции Дорина Чеботарь сообщила РИА Новости, что нескольких журналистов из России не впустили в Молдавию, так как они не указали цель посещения республики.