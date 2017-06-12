Politico заявило, что "российская пропаганда" разрушает армию США

МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Американское издание Politico опубликовало статью, в которой объявило об угрозе вооруженным силам США со стороны "российской пропаганды".

Подозрительным издание сочло "пророссийские" настроения ряда американских сайтов для ветеранов, не склонных доверять мейнстримным СМИ. Периодически они перепечатывают статьи российских онлайн-изданий, таких, как журнал Института Востоковедения РАН, например, о ситуации на Украине или в Сирии.

Помимо этого, утверждает Politico, в Facebook "российские агенты" якобы выведывают информацию у американских солдат, знакомясь с ними под видом привлекательных женщин. Подружившись с военными в соцсети, они также могут "публиковать пропаганду, которая будет появляться в их ленте новостей".

"Пропагандистским" и "непроверенным" издание называет известие о гибели в Сирии в 2016 году старшего лейтенанта Александра Прохоренко — он вызвал огонь на себя, когда его окружили боевики. Американские военные в соцсетях восхищались российским офицером, признавая его гибель героической, рассказала Politico бывший военнослужащий Серена Моринг. По ее словам, это ее "встревожило", как и то, что окружавшие ее военнослужащие стали "поклонниками Путина".

Бывший главнокомандующий войсками НАТО в Европе генерал Филип Бридлав заявил изданию, что подобные симпатии к России – следствие "согласованной кремлевской кампании".

Politico уверяет, что Пентагон "явно обеспокоен". В самом ведомстве, однако, изданию никак не прокомментировали обвинения в адрес Москвы и заявили лишь, что стараются повышать осведомленность сотрудников о новых угрозах в киберпространстве.

Тем не менее издание делает вывод, что "кампания Кремля" может сказаться на способности американских военных "противостоять будущей российской агрессии".