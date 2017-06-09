Симоньян отреагировала на инициативу конгресса США, направленную против RT

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Главный редактор агентства Sputnik и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала законопроект, изменяющий требования США к регистрации иностранных агентов.

"Мой совет уважаемым сенаторам — принимайте свой закон скорее, а то пока вы тянете, мы успеем завоевать не только Лимпопо, но еще и Лукоморье!" — заявила Симоньян.

"Наступление" на российские СМИ

Ранее члены палаты представителей США демократ Дэвид Чичиллине и республиканец Мэтт Гаец внесли проект, принятие которого повлечет изменения в требованиях к регистрации иностранных агентов по одноименному закону (FARA).

По мнению конгрессменов, в период президентских выборов в США "лазейкой" в американском законодательстве активно пользовался телеканал RT для распространения "пропаганды" и так называемых "фейковых новостей".

Предложенный законопроект наделяет министерство юстиции дополнительными полномочиями, позволяя преследовать в суде организации, которые незаконным путем пытаются повлиять на политический процесс в США.

Реакция в России: