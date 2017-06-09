Симоньян отреагировала на инициативу конгресса США, направленную против RT

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Главный редактор агентства Sputnik и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала законопроект, изменяющий требования США к регистрации иностранных агентов.
"Мой совет уважаемым сенаторам — принимайте свой закон скорее, а то пока вы тянете, мы успеем завоевать не только Лимпопо, но еще и Лукоморье!" — заявила Симоньян.
"Наступление" на российские СМИ
По мнению конгрессменов, в период президентских выборов в США "лазейкой" в американском законодательстве активно пользовался телеканал RT для распространения "пропаганды" и так называемых "фейковых новостей".
Предложенный законопроект наделяет министерство юстиции дополнительными полномочиями, позволяя преследовать в суде организации, которые незаконным путем пытаются повлиять на политический процесс в США.
Реакция в России:
- Зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров: "Российским СМИ в США пытаются не дать распространять объективную информацию, отличную от той заказной, которую они (власти США) сами распространяют. А в России тем временем уже десятки лет и "Голос Америки", и другие недружественные нам организации распространяют антироссийскую пропаганду и продолжают спокойно работать".
- Председатель комиссии ОП по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом Елена Сутормина: "Улучшения ситуации в отношении с Россией не предвидится. Будет очень удобно использовать Россию как агрессора, представлять, что они борются за свободы… Будет давление на Россию продолжаться".
- Член президентского Совета по правам человека Андрей Юров: "Пока рано делать выводы о новом законопроекте, так как сам закон FARA касается только тех организаций, которые занимаются выборами. Если, например, даже финансируемые из России экологические организации или независимые СМИ работают, но не занимаются вот этой темой выборов и лоббирования в парламент, то на них это никак не скажется".