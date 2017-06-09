В Совфеде пригрозили ответом на возможные меры против российских СМИ в США

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Если в США будут приняты дополнительные меры, затрудняющие или делающие невозможной работу RT и других российских СМИ, комиссия Совета Федерации по противодействию вмешательству извне во внутренние дела России может предложить ответные меры в отношении работающих в РФ американских СМИ, в частности, "Голоса Америки", заявил РИА Новости первый зампред комитета Совет Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

В среду члены палаты представителей США демократ Дэвид Чичиллине и республиканец Мэтт Гаец внесли законопроект, чтобы изменить требования США к регистрации иностранных агентов по одноименному закону (FARA). По мнению конгрессменов, в период президентских выборов в США "лазейкой" в американском законодательстве активно пользовался телеканал RT для распространения "пропаганды" и так называемых "фейковых новостей".

Предложенный законопроект наделяет министерство юстиции США увеличенными полномочиями, позволяя выявлять и по суду преследовать организации, которые незаконным путем пытаются повлиять на политический процесс в США.

"Российским СМИ в США пытаются не дать распространять объективную информацию, отличную от той заказной, которую они (власти США) сами распространяют. А в России тем временем уже десятки лет и "Голос Америки", и другие недружественные нам организации распространяют антироссийскую пропаганду и продолжают спокойно работать. Комиссия Совета Федерации (по противодействию вмешательству извне в дела РФ), которая будет создана 14 июня, будет рассматривать как раз такие вопросы. Возможно, мы займёмся выработкой ответных мер на такие действия", — заявил Джабаров.

Планы США изменить требования к регистрации иностранных агентов по одноименному закону Джабаров назвал продолжением "охоты на ведьм".

"Это продолжение "охоты на ведьм". Это так называемая демократия по-американки", — считает сенатор.