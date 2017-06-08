Симоньян заявила, что RT разоблачил один из самых страшных фейков о Сирии

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Журналистам RT удалось разоблачить один из самых страшных фейков о Сирии — историю о мальчике, названном "символом страданий Алеппо", заявила главный редактор телеканала Маргарита Симоньян.
"В следующий раз возьмем с собой Кристиан Аманпур и всех желающих. Если только у них у всех хватит смелости поговорить с мальчиком Омраном и его семьей", — сказала Симоньян RT.
Кадры с Омраном, спасенным из-под обломков членами организации "Белые каски", появились в СМИ летом 2016 года. Западные издания обвинили в налете на дом в Алеппо, где жила семья ребенка, Россию и Сирию. Минобороны, в свою очередь, заявило, что следы разрушений характерны для мин или газовых баллонов, применяемых террористами. В ведомстве отметили, что на видео врачи не торопятся оказывать мальчику помощь, зато тщательно стараются не заслонять его от камеры.
"Белые каски" не раз обвиняли в создании постановочных видео, на которых они наносят грим "пострадавшим", диктуя, что те должны говорить или проводят "спасательные процедуры" на мертвом ребенке.
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