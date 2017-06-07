Посольство РФ в ФРГ раскритиковало немецкие СМИ за нападки на RT и Sputnik

МОСКВА, 7 июня — РИА Новости. Пресс-атташе российского посольства в Германии Денис Микерин раскритиковал Германию за двойные стандарты по отношению к российским СМИ RT и Sputnik.

На своей странице в Facebook он отметил, что деятельность этих СМИ на Западе уже давно изучается буквально "под лупой", а в медийном пространстве ФРГ к ним относятся агрессивно.

"На RT и Sputnik, стоило им только появиться в Германии, априори налепили ярлык "пропаганда", — жалуется он. Кроме того, в их сторону сыпались обвинения о вмешательстве во внутреннюю политику США. Однако "ни доказательств, ни фактов" представлено так и не было, одни только домыслы.

При этом аудитория этих СМИ стабильно растет — не из-за "пропаганды", а из-за того, что людям нужна альтернативная точка зрения.

В большей части местной прессы Россия описывается как главная угроза мировому порядку, и когда слышишь такое каждый день, само собой, возникают сомнения в правдивости сообщений такого рода, поясняет Микерин.

"Люди сами едут в Россию и сталкиваются там с совсем иной реальностью, чем та, которую старательно малюют, а затем усердно пестуют германские СМИ", — пишет он далее.

По его словам, RT и Sputnik дают возможность не делить вещи на черное и белое и учат думать самостоятельно, поэтому они и пользуются популярностью.

"Можно любить RT или Sputnik, или любое другое российское, немецкое или американское СМИ, можно считать их пропагандой. Каждый имеет право на собственную оценку. Непозволительно, однако, навязывать образ врага в лице конкретных СМИ", — подчеркнул Микерин.