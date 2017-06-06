Посольство России заступилось за RT, показав, как CNN делает "фейки"

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Российское посольство в Лондоне в своем аккаунте в Twitter выступило в поддержку телеканала RT, обвинив западные СМИ в тиражировании фальшивых новостей.

Сотрудники миссии опубликовали видео, на котором корреспонденты CNN, предположительно, снимают в Лондоне постановочный митинг мусульман в знак протеста против терактов исламистов-радикалов.

"BBC, CNN и AP уличили в организации постановочной демонстрации в Лондоне. Однако именно RT обвиняют в распространении фейковых новостей, не предъявляя никаких доказательств", — сказано в комментарии к посту.

Ранее иностранные СМИ обратили внимание на короткий ролик, появившийся в соцсети Twitter после терактов в Лондоне 3 июня. На нем видно, как сотрудники CNN размещают перед камерой небольшую массовку для записи репортажа о протестах умеренных мусульман. Впоследствии фрагменты сюжета были использованы телеканалом BBC и информационным агентством Assosiated Press.

На видео отреагировал сын президента США Дональд Трамп-младший, заявив, что CNN подает истории "так, как считает нужным". Телеканал, в свою очередь, отверг обвинения, сославшись на то, что подобные съемки являются обычной практикой для современных масс-медиа.