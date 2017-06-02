Захарова: Россия не будет ввязываться в информационную войну с Западом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Россия не будет ввязываться в информационную войну и создавать свои фейковые новости в противовес тем, что распространяются на Западе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Конечно, никаких своих фейковых новостей или своего дезинформационного арсенала создаваться не будет. Это сто процентов. Потому что это путь в никуда, ведь вопрос не в том, кто выиграет эту войну", — сказала она.

По словам дипломата, в этой ситуации можно провести параллель с ядерным оружием, а "ядерную войну выиграть невозможно".

"Так и информационную войну невозможно выиграть. Потому что жертвами становятся обычные люди. Закончится тем, что люди просто отвернутся от традиционных средств массовой информации и будут искать какие-то свои альтернативные источники. Это не хорошо и не плохо, вопрос только к представителям СМИ — вы к этому готовы?" — заключила Захарова.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.