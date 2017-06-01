Симоньян: во Франции против Sputnik и RT не найдут улик, потому что их нет

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Главный редактор RT и Sputnik Маргарита Симоньян прокомментировала заявление главы французского Национального агентства безопасности информационных систем (ANSSI) о том, что в хакерских атаках на предвыборный штаб Эммануэля Макрона не обнаружено следов хакеров из РФ: "Что и требовалось доказать. По Sputnik и RT тоже ничего не найдете, потому что этого нет".

В четверг агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило, что глава французского Национального агентства безопасности информационных систем (ANSSI) Гийом Пупар заявил, что в хакерских атаках на предвыборный штаб Макрона не обнаружено следов хакеров из РФ. По словам Пупара, хакерская атака была "настолько лишена специфики и была такой простой, что совершить ее мог практически кто угодно". Он отметил, что такая простота "говорит о том, что можно представить, что атаку мог осуществить один человек". Вместе с тем, передает агентство, глава ANSSI заявил, что никаких подтверждений тому, что за хакерскую атаку несет ответственность российская хакерская группировка APT28, которую обвиняли, в частности, во вмешательстве в выборы в США, не обнаружено.

"Следов русских хакеров во Франции не нашли. Что и требовалось доказать. По Sputnik и RT тоже ничего не найдёте, потому что этого нет. Ищите в своих головах", — сказала Симоньян РИА Новости.

Макрон в ходе президентской кампании заявлял об атаках на его предвыборный штаб со стороны российских хакеров, не продемонстрировав никаких доказательств причастности РФ.

Обвинения в адрес "российских хакеров", якобы вмешивающихся в ход выборов, периодически звучат из уст западных политиков, которые, тем не менее, не спешат предъявить какие-либо доказательства. С подобными заявлениями выступали в частности представители Демократической партии США, проигравшей президентские выборы, а также избранный президент Франции Эммануэль Макрон.

Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.