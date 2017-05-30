Посольство России раскритиковало Times за статью о встрече Путина и Макрона

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Посольство РФ в Великобритании раскритиковало газету Times за искажение фактов в статье о встрече российского президента Владимира Путина с его французским коллегой Эммануэлем Макроном.
В российском посольстве осудили Times за перекручивание фактов. "Было открыто сказано, что стороны не обсуждали "российское вмешательство в политику Запада". Прекратите разыгрывать драму, Times", — говорится в записи диппредставительства в Twitter.
It was explicitly stated that no "Russian meddling in western politics" was discussed. Stop dramatizing, @thetimes pic.twitter.com/lqe3EvQHUw— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) May 30, 2017
Ранее штаб Макрона обвинил указанные СМИ в распространении информации о наличии у него офшорного счета на Багамах. Главный редактор Sputnik и RT Маргарита Симоньян, в свою очередь, отметила, что пресс-секретарь Макрона не смог представить ни одного примера "распространения фейковых новостей" российскими СМИ. Агентство Reuters также не нашло примеров ложных публикаций Sputnik и RT.