WT рассказал, ради чего американские СМИ подогревают русофобию

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Русофобия американских СМИ связана с желанием навредить не России, а президенту США Дональду Трампу, считает колумнист The Washington Times Л.Тодд Вуд.

С его точки зрения, американские СМИ таким образом помогают демократам продвигать их интересы и блокировать президентские инициативы.

"Они (демократы — ред.) используют те контакты с Россией, в которые Дональд Трамп вступал до и после выборов, как тупой инструмент, которым можно нанести удар по законно избранному президенту и не дать ему продвигать свою политику. А коррумпированные СМИ помогают им в этом", — утверждает автор, отмечая, что на самом деле у Демократической партии "не было и нет проблем с Кремлем".

У нынешней "антироссийской истерии" есть историческая аналогия, добавляет Вуд. По его словам, в конце 1990-х российский президент Борис Ельцин больше всего боялся того, что, если он лишится власти, ему грозит уголовное преследование.

"Такой же сценарий мы сейчас видим у Обамы и Клинтонов", — пишет колумнист. Именно поэтому, добавляет он, демократы недовольны тем, что Дональд Трамп недавно уволил директора ФБР Джеймса Коми, который "защищал их и знал об их страшных тайнах".

С точки зрения Вуда, Россия и США страны не могут мирно сосуществовать без взаимного уважения.

"Я не верю, что Россия — угроза для существования США. Русские не отрезают головы американцам или нашим союзникам. Исторически Россия — великая держава, и относиться к ней нужно с соответствующим уважением", — подчеркивает он.

Многие американские политики и журналисты в последнее время часто прибегают к антироссийской риторике. Так, журнал Time недавно опубликовал обложку, на которой Белый дом сливается с Храмом Василия Блаженного. При этом ирландский журналист Брайан Макдональд в своей колонке для RT отметил, что в Time явно имели в виду Кремль, а не православный собор. Он признался, с более нелепой ошибкой он еще не сталкивался.