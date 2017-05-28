Ведущий Fox: "связи с Россией" для СМИ в США важнее теракта в Манчестере

МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Ведущий Fox News Такер Карлсон назвал ведущие американские телеканалы "лжецами" после того, как те предпочли освещать "связи" Дональда Трампа с Россией вместо теракта в Манчестере.

"Прошло немало времени, прежде чем они заткнулись насчет России и начали освещать его (теракт)", — отметил журналист.

По его словам, некоторые телеканалы обратили внимание на взрыв в Манчестере лишь почти час спустя после того, как о нем стало известно. Освещение теракта на других телеканалах оставляло желать лучшего: в эфире CNN эксперт предположил, что была операция ультраправых "под чужим флагом", а ведущая ABC сочла происшествие в Манчестере странным, поскольку жители города "не голосовали за Brexit".

По данным медиаэксперта Джо Кончи, когда стали поступать сообщения о Манчестере, CNN и MSNBC 105 минут эфирного времени отвели теме "связей" Дональда Трампа с Россией и лишь 50 минут – самой атаке.

"Атака в городе западного союзника, где погибли женщины, дети, девочки, которые пошли на концерт. Любой продюсер или менеджер знает, что в этой ситуации, когда в 6.48 поступило сообщение – точка, ничего другого в эфире", — отметил он в комментарии Fox News.

"Так выглядит журналистика в 2017 году, и, что более важно, так она звучит и пахнет", — заключил он.

Взрыв в комплексе "Манчестер Арена" прогремел вечером 22 мая в во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Бомбу подорвал смертник Салман Абеди. В результате нападения погибли 22 человека, в том числе 12 детей, в больницах остаются 66 раненых. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство", запрещенная в России. Теракт в Манчестере стал вторым в Великобритании меньше чем за два месяца.