Симоньян прокомментировала идею создать в США фонд по противодействию РФ

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала внесенный конгрессменом США законопроект о создании фонда противодействия влиянию России прогрессивным политическим веянием времен "холодной войны".

По данным RT , конгрессмен США Салюд Карбахаль внес в палату представителей США законопроект о создании фонда противодействия влиянию России. По его мнению, Москва ведет в отношении Вашингтона "подрывную деятельность", с которой необходимо бороться. Для этого политик предлагает выделить не менее 100 миллионов долларов, а также возобновить практику времен холодной войны, согласно которой Госдепартамент должен представлять конгрессу США оценку действий России, направленных против Америки.

Карбахаль также считает, что Госдепу необходимо провести оценку структуры российского "правительственного аппарата дезинформации и влияния", "включая разведслужбы и пропагандистские СМИ, такие как Russia Today, приемы пропаганды, в том числе фальсификацию, использование представителей и марионеток в СМИ, использование подставных организаций, а также попытки влияния на международные организации", говорится в документе.

"Очередной конгрессмен внес дивный законопроект времен холодной войны. У больного уже такая температура, что у нас скоро градусник разорвет", — написала Симоньян в своем микроблоге в Twitter.

По ее словам, на телеканале "уже потеряли счет законопроектам в США — как нас ограничивать, запрещать и подавлять". "Сажать не предлагали, но думаю, до этого недалеко", — добавила она.

Прогрессивные политические веяния образца 1986 года. Против нас предлагают выдвинуть законопроект времен Рейгана. Спасибо, что не Маккарти. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 26 мая 2017 г.

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