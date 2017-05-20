МИД России о статье "Пропаганда Путина": The Times не перестает удивлять

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. МИД России раскритиковал британскую газету The Times за очередные нападки на RT и Sputnik в одном из недавних материалов. Комментарии МИД доступны на сайте ведомства в разделе, в котором публикуются примеры недостоверной информации о России из западных СМИ.

Речь идет о статье от пятого мая под названием "Пропаганда Путина", в которой, "помимо ставших привычными инсинуаций на тему якобы вмешательства российских спецслужб посредством хакерских атак в предвыборные кампании в США и Франции, издание выплеснуло порцию негатива в адрес Russia Today (RT) и информагентства Sputnik".

Так, The Times называет эти СМИ "государственным инструментом жульничества", которое подается под видом обычных новостей.

МИД напомнил "не перестающей удивлять" газете, что деятельность RT и Sputnik проверял британский медиарегулятор Oftcom. Как итог, под определение недостоверность не попал ни один "информационный продукт" этих СМИ, уточняют в ведомстве.

Российское внешнеполитическое ведомство предположило, что к нападкам на RT и Sputnik британскую газету подтолкнула "журналистская ревность".

В конце апреля ведомство уже критиковало The Times за то, что в статье "Новая холодная война" эти российские СМИ отнесли к "изданиям фейковых новостей". В МИД выразили сожалению по поводу того, что эта британская газета продолжает участвовать в информационных атаках на Россию, не пытаясь разобраться в нюансах отношений между Западом и Москвой.