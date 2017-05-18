Time поместил на обложку Белый дом, сливающийся с храмом Василия Блаженного

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Американский еженедельный журнал Time поместил на обложку номера, который должен выйти 29 мая 2017 года, изображение Белого дома, плавно перетекающего в храм Василия Блаженного в Москве.

Редактор американского телеканала NBC News обратил на это внимание, отметив на своей странице в соцсети Twitter, что на обложке изображен Белый дом и Кремль. "Новая обложка журнала Time: Белый дом/Кремль", — написал редактор NBC News Брадд Джеффи.

На сайте самого журнала обложка сопровождает статью, посвященную "войне российских соцсетей с Америкой".