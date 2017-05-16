Украина ввела санкции в отношении ряда российских СМИ

КИЕВ, 16 мая — РИА Новости. Украина ввела на три года санкции в отношении в отношении ряда российских СМИ, в том числе МИА "Россия сегодня", говорится в приложении к решению Совета нацбезопасности и обороны (СНБО), опубликованном во вторник на сайте украинского президента.

Президент Украины Петр Порошенко во вторник ввел в действие решение СНБО о расширенном списке физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции, также этим решением продлены сроки действия санкций.

В приложении к решению СНБО на сайте Порошенко указан перечень юридических лиц, к которым применяются санкции, в нем указано Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня".

Среди санкций указано блокирование активов — временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом; остановка выполнения экономических и финансовых обязательств; ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования.

Также санкции введены против телеканалов "Звезда", ТВЦ, Наше радио, НТВ плюс, РенТВ, РБК и других.