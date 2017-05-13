Reuters не стало отвечать, осветит ли оно позицию RT после открытого письма

ЛОНДОН, 13 мая – РИА Новости. Информационное агентство Reuters отказалось отвечать на вопрос о возможности освещения на своих ресурсах позиции телеканала RT после требования канала опубликовать опровержение статьи агентства, в которой анонимные источники говорили о влиянии РФ на выборы во Франции; при этом Reuters настаивает на точности своих материалов и всегда стремится к справедливому анализу, заявила РИА Новости глава мировой пиар-службы Reuters Эбби Серфос.
"Reuters настаивает на объективности и точности своих материалов и всегда стремится к тому, чтобы комментарии были справедливыми", — отметила Серфос в ответ на просьбу РИА Новости прокомментировать письмо RT.
На вопросы о том, почему агентство не обратилось за комментарием к RT, и будет ли оно освещать позицию телеканала в соответствии с принципом сбалансированной журналистики, представитель Reuters отвечать отказалась.
"Мы отказываемся давать дальнейшие комментарии", — сказала она.
RT в опубликованном на официальном сайте телеканала открытом письме сообщил, что направил жалобу на агентство Reuters в связи с обвинением в распространении фейковых новостей о выборах президента во Франции. Телеканал требует опровержения недостоверной информации.
В письме говорится, что за последние несколько месяцев Reuters в четвертый раз публикует серьезные обвинения в адрес RT без должной проверки материалов, и не предоставляя каналу право прокомментировать ситуацию. Также в письме отмечается, что 28 апреля RT направил руководству Reuters письмо с жалобой на тот подход, который прослеживается в публикациях агентства об RT, но еще не получил никаких комментариев.