Фотограф, снявший встречу Лаврова и Трампа, ответил на обвинения СМИ в США

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Фотокорреспондент агентства ТАСС Александр Щербак, освещавший встречу главы МИД России Сергея Лаврова с президентом США Дональдом Трампом, назвал абсурдной поднятую американскими СМИ шумиху в связи с публикацией фотографий с этого мероприятия. Щербак отметил, что съемка была согласована и проходила по общепринятым правилам.

В американской прессе развернулась дискуссия о допуске журналистов на встречу Трампа и Лаврова, которая состоялась накануне в Вашингтоне. Фото, на которых Трамп пожимает руку Лаврову и послу Сергею Кисляку, опубликовал МИД России. Ряд американских журналистов возмутились тем, что их не допустили к освещению встречи. При этом корреспондент CNN со ссылкой на неназванного чиновника утверждает, что Белый дом был недоволен публикацией снимков. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в связи с этим заявила, что списки с именами фотографов были предоставлены американской стороне заранее, и США не обращались к Москве с просьбой не публиковать снимки.

"Я обращаюсь к американским журналистам с просьбой не терять чувства профессионального достоинства и не перекидывать свой провал в организации съемки и прохода своих СМИ на других людей. Работаю профессиональным фотокорреспондентом много лет, и, признаться, впервые приходиться сталкиваться с таким абсурдом и бредовыми обвинениями", — написал Щербак на своей странице в Facebook. Его заявление позже разместила у себя на странице и официальный представитель МИД Мария Захарова.

Щербак отметил, что для него эта ситуация — нонсенс. "Я непубличный человек и никогда прежде не комментировал свою работу, но эта истерия в отношении моей съемки в Белом Доме заставила меня написать эти строки лично", — заявил фотокорреспондент.

Он пояснил, что по условиям совместной работы МИД и агентства ТАСС, он отдает часть фотоматериалов в министерство для публикации, в том числе, на официальной странице в интернете, а часть материала идет в агентство. Далее фотографии распространяются так же, как и в любых других фото- и информационных агентствах.

Он напомнил, что по правилам, списки представителей СМИ, которые освещают поездку, всегда подаются заранее, все знают, кто и где работает, кого представляет.

"В съемке встречи Дональда Трампа и Сергея Лаврова не было ничего необычного, все в штатном режиме. После встречи с Рексом Тиллерсоном меня забрал представитель со стороны американцев, привезли в Белый Дом, я прошел обычную проверку на сканере, личный осмотр, затем обнюхали собачки. Далее провели в Белый Дом, где я в одной из комнат ждал приезда нашей делегации. Познакомили меня с девушкой-фотографом, которая там работает, сказали держаться ее, так как она знает весь протокол и т.д. На саму съемку я пошел только с двумя фотоаппаратами, все вещи, включая мобильник, я оставил в другом помещении — так, как мне заблаговременно про это сказали", — рассказал он.

"Съемка обычная, хендшейк (рукопожатие — ред.) со всей делегацией, обмен слов, далее началась встреча, минуту поработали, потом мне сказали "все". Вышел из Овального кабинета и проследовал в помещение, где до этого и находился, встреча закончилась, и я уехал вместе с делегацией в посольство России на пресс-конференцию. И на этом все, мы улетели", — отметил Щербак.

Информационное агентство ТАСС, в свою очередь, выразило удивление реакцией американских СМИ на публикацию фоторепортажа встречи Трампа с Лавровым. Там заявили, что Щербак является штатным фотографом агентства. Он регулярно сопровождает Лаврова во время его зарубежных визитов. Еще до начала поездки в США МИД уведомил американскую сторону о том, что функции личного фотографа министра будет выполнять Щербак. В ТАСС добавили, что "форматы медийного освещения указанной встречи согласовывались Вашингтоном".

"При этом ни до, ни после начала работы фоторепортера ТАСС американская сторона не устанавливала никаких ограничений на распространение фотоматериалов этой встречи", — подчеркнули в агентстве.

Там также отметили, что протокольная съемка длилась две минуты. Снимки разместили на сайте МИД России, в сообщениях ведомства в соцсетях, а также на сайте фотослужбы ТАСС.

"Подобное распространение является стандартной практикой взаимодействия агентства с пресс-службой МИД, когда на месте события присутствует только один журналист государственного агентства, а материалы представляют большой общественный интерес", — пояснили в ТАСС.

В заявлении также отмечается, что ТАСС является государственным информагентством и финансируется правительством России, а освещение деятельности федеральных министерств и ведомств, в том числе и их руководителей, является одной из ключевых его функций.

"Необходимо отметить, что ТАСС, как и все СМИ, регулярно использует материалы СМИ из США и других государств. Материалы зарубежных СМИ используются не только для иллюстрирования событий, произошедших в иностранных государствах, но и российских событий. При этом ТАСС никогда не акцентирует внимание читателей на том, что для освещения событий были использованы материалы иностранных СМИ", — добавили российском агентстве.