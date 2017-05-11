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Симоньян считает, что в США испугались "русских" фотографий

Сюжет:
Визит Лаврова в США (45)
18:1511.05.2017
(обновлено: 18:19 11.05.2017)
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© РИА НовостиГлавный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фотоГлавный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
© РИА Новости

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Главный редактор RT и Sputnik Маргарита Симоньян считает, что в США испугались "русских" фотографий и отмечает, что не будет удивлена, "если скоро их начнут изучать в Конгрессе". Так она прокомментировала дискуссии вокруг освещения прессой встречи президента США Дональда Трампа и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, президент США Дональд Трамп и посол Сергей Кисляк во время встречи в Вашингтоне. 10 мая 2017
© Фото : МИД России
"Интеллектуальная агония": МИД ответил на недовольство американских СМИ

В американской прессе развернулась дискуссия о допуске прессы на встречу президента США Дональда Трампа и министра иностранных дел России Сергея Лаврова, которая прошла накануне в Вашингтоне. Белый дом объявил, что прессы на встрече не было, но допуск получили два личных фотографа — Трампа и Лаврова. Российские фото, на которых Трамп пожимает руку Лаврову и послу России в США Сергею Кисляку, были опубликованы МИД РФ. Американская сторона протокольные фото не публиковала. Ряд американских журналистов возмутились тем, что их не допустили к освещению встречи.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг освещения встречи Лаврова и Трампа, заявила, что американские СМИ находятся в "интеллектуальной агонии". Она пояснила журналистам, что, так как Белый дом являлся "хозяином" встречи, именно он предлагал форматы по освещению мероприятия средствами массовой информации. По ее словам, "ровно столько фотографов, сколько со стороны Вашингтона было позволено, столько их и присутствовало". От России был фотокорреспондент агентства Тасс. Захарова подчеркнула, что с американской стороны на встрече также присутствовали фотокорреспонденты.

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа в Вашингтоне. 10 мая 2017
© Фото : МИД России
Скандальный Вашингтон: западные СМИ "ищут странности" в визите Лаврова

Телеканал MSNBC показал фото в эфире, а корреспондент канала в Белом доме объяснила, что источник фотографии — "русские". Ведущая Андреа Митчелл заявила, что администрация "не допускает свободу прессы".

На CNN показали фотографию так, как она была опубликована в Twitter российского посольства. Ведущий Вулф Блитцер при этом заявил, что "камеры американского пула не пустили в кабинет".

Руководитель отдела по журналистским стандартам CBS Эл Ортиз, по информации Politico, разослал сотрудникам уведомление, что использовать российские фото можно, но при этом они обязаны сообщать, что пул американских встреч на встречу не допустили и что источник фотографии — Россия.

Fox News не стал показывать фотографии. Ведущая Дженна Ли заявила телезрителям, что фото можно посмотреть в интернете. А журналисты Washington Post жаловались в Twitter, что они "вынуждены полагаться на российские СМИ" при освещении событий вокруг Трампа.

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