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В США спорят, можно ли показывать российские фото встречи Трампа и Лаврова

Сюжет:
Визит Лаврова в США (38)
23:1710.05.2017
(обновлено: 23:30 10.05.2017)
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© Фото : МИД РоссииВстреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа в Вашингтоне. 10 мая 2017Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа в Вашингтоне. 10 мая 2017
© Фото : МИД России

ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. СМИ в США спорят, допустимо ли показывать российские фото со встречи президента США Дональда Трампа и главы МИД РФ Сергея Лаврова, сообщает издание Politico.

Белый дом объявил, что прессы на встрече не было, но были допущены два личных фотографа — Трампа и Лаврова. Российские фото, на которых Трамп пожимает руку Лаврову и послу России в США Сергею Кисляку, были опубликованы МИД РФ. Американская сторона протокольные фото не публиковала.

Ряд американских журналистов возмутились тем, что их не допустили к освещению встречи.

© Фото : МИД РоссииВстреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа в Вашингтоне. 10 мая 2017
© Фото : МИД России
Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа в Вашингтоне. 10 мая 2017

​Телеканал MSNBC показал фото в эфире, а корреспондент канала в Белом доме объяснила, что источник фотографии — "русские". Ведущая Андреа Митчелл заявила, что администрация "не допускает свободу прессы".

На CNN показали фотографию так, как она была опубликован в Twitter российского посольства. Ведущий Вулф Блитцер при этом заявил, что "камеры американского пула не пустили в кабинет".

Руководитель отдела по журналистским стандартам CBS Эл Ортиз, по информации Politico, разослал сотрудникам уведомление, что использовать российские фото можно, но при этом они обязаны сообщать, что пул американских встреч на встречу не допустили и что источник фотографии — Россия.

Министр иностранных дел России Сергея Лаврова во время пресс-конференции в посольстве РФ в Вашингтоне. 10 мая 2017
© REUTERS / Yuri Gripas
Лавров: нет ни единого факта вмешательства России во внутренние дела США
Наконец, Fox News не стал показывать фотографии. Ведущая Дженна Ли заявила телезрителям, что фото можно посмотреть в интернете. "Но мы решили их не показывать, потому что мы часть прессы США и думаем, что важно, чтобы пресса имела доступ к Белому дому", — заявила Ли.

Журналисты Washington Post жаловались в Twitter, что они "вынуждены полагаться на российские СМИ" при освещении событий вокруг Трампа. В соцсетях стали распространяться теории заговора, согласно которым, Трамп скрывает свое общение с представителями России, опасаясь американских СМИ.

При этом подобные пикировки прессы и Белого дома типичны и для предыдущих администраций. Например, корреспонденты Белого дома конфликтовали с администрацией Барака Обамы, которая часто допускала на встречи президента лишь его личного фотографа, а остальным журналистам раздавала уже готовые фото из Белого дома.

Российского посла Сергея Кисляка на протяжении долгого времени изображали в американских СМИ как "проводника российского влияния". Советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн ушел в отставку после того, как Белый дом объявил, что Флинн не полностью рассказал спецслужбам США о содержании беседы с Кисляком.

Кроме того, генпрокурор Джефф Сешнс взял самоотвод от расследования "российских связей" окружения Трампа после того, как стало известно о рутинной встрече Сешнса с российским послом в бытность Сешнса сенатором.

Министр иностранных дел России Сергея Лаврова во время пресс-конференции в Вашингтоне. 10 мая 2017
© REUTERS / Yuri Gripas
Лавров заявил, что администрация Трампа - это "люди дела"

Также американские СМИ со ссылкой на анонимные источники в спецслужбах называли Кисляка "сотрудником разведки" и "вербовщиком", что было с возмущением воспринято МИД РФ и вызвало критику даже в среде американских дипломатов.

Администрация президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физических лиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за якобы "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России. Также США закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства РФ в Нью-Йорке и посольства РФ в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью. Помимо этого персонами нон грата были объявлены 35 российских дипломатов.

Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

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Доn Pеdrо
О Боже...какой идиотизм в этой демократической стране )))
23:36
10.05.2017
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