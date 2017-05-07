Корреспондента Sputnik не пустили к месту торжеств Макрона

Обстановка на площади у Лувра, где ожидается Макрон при объявлении результатов выборов во Франции

Обстановка на площади у Лувра, где ожидается Макрон при объявлении результатов выборов во Франции

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Корреспондента агентства Sputnik не пустили на площадь перед Лувром, где празднует победу на выборах президента Франции Эммануэль Макрон.

На видео, опубликованном на странице агентства в социальной сети Facebook, видно, как организаторы просят у журналистки удостоверение и документ об аккредитации. Корреспондент Sputnik объяснила, что не получила аккредитации, хотя направляла запрос.

"Это потому что мы из Sputnik?" — задала вопрос корреспондент, на который организаторы отказались дать ответ. Больше никаких комментариев организаторы не дали. Корреспонденты других средств массовой информации беспрепятственно пропускали к месту торжеств.

Аккредитацию на вечер, организованный штабом Эммануэля Макрона для объявления результатов второго тура выборов, получили 1,8 тысячи журналистов.

Ранее сообщалось, что "Национальный фронт" отказал в аккредитации на празднование результатов второго тура президентских выборов ряду интернет-СМИ. В число 15 СМИ, которым было отказано в аккредитации, попали как французские интернет-издания Rue89 и Mediapart, так и французская версия американского Buzzfeed, скандально известный сатирический журнал Charlie Hebdo и такие СМИ, как Les Jours, Streetpress, Bondy Blog, Explicite, Brut и Konbini.

Нацфронт объяснил свое решение тем, что в бывшем охотничьем павильоне Наполеона III, арендованном партией для проведения мероприятия, не хватает места. Как сообщил изданию Monde представитель партии Ален Визье, павильон способен вместить лишь 300 журналистов, тогда как заявки подали 600. Поэтому, по информации Monde, "Нацфронт" проводил аккредитацию по принципу охвата аудитории.

В знак солидарности со СМИ, которым "Национальный фронт" отказал в аккредитации, бельгийская телерадиокомпания RTBF решила не вести прямую трансляцию из штаба Ле Пен. Решение бойкотировать вечер у Ле Пен приняли также Liberation, Monde, Inrocks и Observateur.

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