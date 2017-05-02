В НАТО заявили, что "российская пропаганда" нацелилась на Меркель

МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Директор Центра стратегических коммуникаций НАТО (StratCom) в Риге Янис Сартс в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung обвинил Россию в "пропаганде" с целью "ослабить единство Европы".

Главной мишенью "пропагандистской кампании", по его словам, стала канцлер Германии Ангела Меркель. "Это связано с тем, что Германия является ведущей державой в Европе. В этой роли Германия обеспечивает дальнейшее существование Европы в сегодняшнем виде", — утверждает Сартс.

"Пропаганду" Сартс усматривает в российских СМИ RT и Sputnik, "активность" которых в отношении Берлина, по его словам, должна усилиться в преддверии выборов в бундестаг. "Есть также и сеть агентов, управляемых организаций", — заявил директор StratCom, не приведя конкретных примеров.

"Пропагандистская" деятельность российских СМИ, по мнению чиновника НАТО, заключается в "попытке использовать проблемы Запада". "Россия обращается к дебатам на эту тему и пытается перевести их в русло, которое ей выгодно", — заявил он. На замечание журналиста, что в слабости Запада виноват он сам, а не Москва, Сартс заявил, что "Россия это просто использует".

StratCom не раз пытался обвинить Россию в усилении напряженности в Европе, однако доказательств этому представлено так и не было. В частности, предположение Яниса Сартса о том, что Россия пытается с помощью миграционного кризиса добиться смены власти в Германии, в Москве назвали "безднами бреда"

В одном из отчетов StratCom объявил "инструментом политической стратегической коммуникации" российскую юмористическую передачу КВН.

Центр StratCom спонсируют Литва, Латвия, Эстония, Польша, Италия, Германия, Нидерланды и Великобритания, содействие оказывают Финляндия и Швеция.

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