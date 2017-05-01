Испанским военным в Латвии предрекли "информационную войну" с Россией

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич обвинил Россию в попытках ведения "информационной войны" в преддверии начала военной миссии Испании в Латвии.

"Мы, конечно, знаем, что русская пропаганда попытается сделать так, чтобы испанское общество и определенные политические партии в Испании поставили под вопрос эту военную миссию. Мы видели подобные попытки в Канаде, здесь (в Латвии — ред.) тоже будут попытки "информационной войны", как только испанские войска окажутся в нашей стране", — заявил Ринкевич в интервью испанской газете ABC.

Испанские военные войдут в состав многонационального батальона НАТО под руководством Канады. В мае в Латвию прибудут 350 солдат 11-й механизированной пехотной бригады "Эстремадура", боевые танки "Леопард 2" и БМП ASCOD ("Писарро").

По словам министра, цель данной миссии НАТО — ответ на "гораздо более агрессивное поведение России в последние годы".

"Мы посылаем России четкий сигнал: страны Прибалтики и Польши — члены НАТО, и любая провокация будет рассматриваться как агрессия против всего альянса", — сказал дипломат.

Эдгар Ринкевич подчеркнул, что "вероятность военных провокаций" на восточном фланге альянса сейчас невелика благодаря началу военной миссии. При этом для Латвии актуальными остаются угрозы "гибридной войны" — "кампаний по дезинформации, кибератак и распространения фальшивых новостей".

НАТО планирует разместить в Латвии, Литве, Эстонии и Польше многонациональные батальоны на основе ротации. По словам генсека альянса Йенса Столтенберга, блок проводит "самое масштабное усиление системы коллективной безопасности со времен холодной войны".

Москва, в свою очередь, неоднократно подчеркивала, что не собирается нападать на какую-либо из стран альянса. Глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что в НАТО знают позицию России, но пользуются поводом для размещения военной техники и батальонов у российских границ.