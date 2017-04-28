Симоньян: даже Reuters заметил, что у Макрона нет примеров "фейков" RT

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала опубликованный международным информационным агентством Рейтер материал, в котором говорится, что пресс-секретарь кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона не смог представить ни одного примера "распространения фейковых новостей" российскими СМИ.

"Даже Reuters, которых трудно упрекнуть в любви к нам, заметили, что команда Макрона не может привести ни одного примера фейков RT и Sputnik", — отметила Симоньян.

Как пишет Рейтер, пресс-секретарь Макрона подтвердил, что телеканалу RT и агентству Sputnik не предоставили аккредитации. Он также охарактеризовал эти СМИ как "двуглавое существо", занимающееся государственной пропагандой и производством фейковых новостей. "Пресс-секретарь не привел конкретных примеров распространения фейковых новостей российскими СМИ", — говорится в статье Рейтер.

Сайт RT сообщил вечером 23 апреля, что штаб Макрона отказал в аккредитации телеканалу RT, а также видеоагентству Ruptly, несмотря на то, что запрос был отправлен заранее несколько раз. Отмечалось, что журналистов телеканала в итоге не пропустили в штаб кандидата. Руководитель Sputnik France Наталья Новикова также указала, что штаб Макрона не ответил на несколько запросов об аккредитации, а на месте корреспонденту заявили, что его нет в списках, хотя некоторые журналисты проходили через охрану без пресс-карт, когда их имена назывались по рации.

В ночь на четверг RT сообщил, что штаб Макрона вновь проигнорировал запрос телеканала на аккредитацию. На этот раз на вопрос журналиста RT, дадут ли телеканалу аккредитацию, пресс-секретарь штаба Макрона отвернулась. Когда корреспондент спросил, выступает ли она против свободы СМИ, сотрудница ответила, что занята и ей надо работать.

Первый тур выборов президента Франции прошел 23 апреля. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов. Согласно окончательным данным МВД, по итогам первого тура лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон набрал 24,01% голосов, лидер партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен — 21,3%. Они вышли во второй тур. Имя нового президента Франции станет известно после 7 мая, когда состоится второй тур голосования.