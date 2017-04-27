МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Британский таблоид The Sun опубликовал видео о беспорядках на футбольном матче между киевским "Динамо" донецким "Шахтером" под заголовком "Расизм в России".

На стоп-кадре к ролику изображены люди в масках с файерами, у одного из них на лбу нарисована свастика.

В комментарии к видеозаписи указано, что речь идет о командах из Киева и Донецка. Возможно, автора публикации подвели скудные знания в области географии.

Ранее сообщалось, что фанаты устроили расистские акции на встрече киевского "Динамо" с "Шахтером" в рамках чемпионата Украины по футболу.

© The Sun Sun назвал беспорядки футбольных фанатов на Украине "расизмом в России". Скриншот © The Sun Sun назвал беспорядки футбольных фанатов на Украине "расизмом в России". Скриншот

Это не первый раз, когда британский таблоид публикует "фейк" о футбольных фанатах и России. Так, в марте на сайте The Mirror появилась статья, в которой кулачные бои на Масленицу выдавались за подготовку российских болельщиков к драке с англичанами.