Симоньян прокомментировала реакцию штаба Макрона на вопрос о свободе слова

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Главный редактор Sputnik и RT Маргарита Симоньян прокомментировала реакцию пресс-секретаря штаба кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона на вопрос журналиста телеканала о свободе слова.

"Вот так неизящно свобода слова заканчивается в стране, которая своими свободами гордится едва ли не больше, чем камамбером и бри", — сказала Симоньян.

Сайт RT сообщил вечером 23 апреля, что штаб Макрона отказал в аккредитации телеканалу RT, а также видеоагентству Ruptly, несмотря на то что запрос был отправлен заранее несколько раз. Отмечалось, что журналистов телеканала в итоге не пропустили в штаб кандидата. Руководитель Sputnik France Наталья Новикова также указала, что штаб Макрона не ответил на несколько запросов об аккредитации, а на месте корреспонденту заявили, что его нет в списках, хотя некоторые журналисты проходили через охрану без пресс-карт, когда их имена назывались по рации.

В ночь на четверг RT сообщил, что штаб Макрона вновь проигнорировал запрос телеканала на аккредитацию. На этот раз на вопрос журналиста RT, дадут ли телеканалу аккредитацию, пресс-секретарь штаба Макрона отвернулась. Когда корреспондент спросил, выступает ли она против свободы СМИ, сотрудница ответила, что занята и ей надо работать.

Первый тур выборов президента Франции прошел 23 апреля. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов. Согласно окончательным данным МВД, по итогам первого тура лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон набрал 24,01% голосов, лидер партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен — 21,3%. Они вышли во второй тур. Имя нового президента Франции станет известно после 7 мая, когда состоится второй тур голосования.