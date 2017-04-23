В штабе Макрона отказали в аккредитации Sputnik и RT

Кандидат в президенты Франции, лидер движения En Marche Эммануэль Макрон во время первого тура президентских выборов во Франции

Кандидат в президенты Франции, лидер движения En Marche Эммануэль Макрон во время первого тура президентских выборов во Франции

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Штаб кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона не предоставил аккредитацию Sputnik и RT, сообщил телеканал.

Корреспонденту Sputnik заявили об отсутствии представителей агентства в списках аккредитованных журналистов и не пустили в здание. Однако, как сообщает корреспондент Sputnik, многих журналистов, не имевших аккредитации, пускали внутрь, как и операторов без пресс-карт. Кроме Sputnik и RT, в аккредитации, несмотря на неоднократные просьбы, направленные заранее, отказали и видеоагентству Ruptly. Журналистов RT, пришедших к штабу кандидата, не пропустила внутрь охрана.

Корреспонденты RT International и RT France на протяжении двух дней освещают выборы президента Франции из студии на берегу Сены возле Эйфелевой башни. При этом единственным кандидатом, из штаба которого RT не получает информацию, остается Эммануэль Макрон.

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Security very high OUTSIDE Macron HQ, I say outside because we weren't allowed in, after sending countless requests in recent days and weeks pic.twitter.com/mypIiwYUA1 — Polly Boiko (@Polly_Boiko) 23 апреля 2017 г.

​В преддверии выборов во Франции в команде Макрона в адрес телеканала RT и агентства Sputnik звучали обвинения в распространении ложной информации о кандидате. Также в штабе Макрона заявляли о кибератаках на сайт кампании, организованных с территории России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти утверждения признаком непрофессионализма, отметив, что они ни на чем не основываются.

В воскресенье во Франции проходит первый тур выборов президента. Всего на пост главы государства претендуют 11 кандидатов. В стране открылись более 66 тысяч избирательных участков, на которых сделать свой выбор могут 47 миллионов избирателей.

За ходом первого тура президентских выборов во Франции следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>