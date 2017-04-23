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Явка на президентских выборах во Франции превысила 69%
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СМИ нашли "руку Москвы" во французских выборах еще до их окончания

19:3723.04.2017
(обновлено: 19:39 23.04.2017)
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© РИА Новости . Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкПервый тур президентских выборов во ФранцииПервый тур президентских выборов во Франции
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Ряд крупных мировых СМИ обвинил Москву во вмешательстве в выборы президента во Франции еще до того, как стал известен их результат.

Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов
© РИА Новости . Сергей Субботин
Чижов: Россия не вмешивалась в процесс президентских выборов во Франции

Издание Politico опубликовало статью под названием "Как Россия взломала французские выборы". Судя по самому тексту, заголовок некорректен — автор материала пишет, что французские власти "извлеки урок из выборов в США" и уделяют кибербезопасности особое внимание. Тем не менее "российское влияние" во Франции он считает данностью.

"Общая история обеспечила Москве союзников во всем политическом спектре Франции, от левых, что восходит к решающей роли коммунистов в Сопротивлении, до правых, в случае с которыми интересы бизнеса и консервативные ценности способствуют совпадению интересов с Кремлем", — говорится в статье.

"Три из четырех кандидатов, лидирующих в опросах, выступают за дружественные отношения с Москвой. И Эммануэля Макрона едва ли можно считать "ястребом", — пишет Politico. Этот тезис, очевидно, должен подтверждаться иллюстрацией к материалу:

Скриншот сайта Politico
Скриншот сайта Politico

Автор статьи на сайте Salon убеждает читателей, что выборы во Франции – "лишь последний эпизод российской теневой войны в настороженной Европе". Хотя журналист вынужден признать, что прямого вмешательства в выборы зафиксировано не было, он уверяет, что "российские спецслужбы разработали изощренные способы ведения информационной войны в "серой зоне".

Популярный портал Business Insider предупредил о "знакомой темной туче, нависшей над выборами во Франции". Автор материала заявляет, что распространяемые в соцсетях "фейковые новости" опираются на некие российские источники. "Влияние на исход французских выборов этих продвигаемых крайне правыми "мусорных новостей", по большей части вдохновленных или созданных российской дезинформацией, будет трудно оценить", — резюмирует он.

Интернет-издание Vice опубликовало статью под заголовком "Российская машина фейковых новостей нацелилась на выборы во Франции". В материале бездоказательно утверждается, что российские СМИ, "а также неофициальные каналы, такие как блоги крайне правой направленности, боты в Twitter и "фабрики троллей" пытались повлиять на рейтинги кандидатов.

Сотрудники полиции стоят в оцеплении на месте перестрелки в Париже
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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Почему французские выборы всех удивят

Автор статьи пишет, что "влияние кампании по дезинформации" оценить сложно, но все же, по его словам, "простого присутствия российской руки может быть достаточно". При этом он объясняет и "главную цель" Москвы — "дестабилизировать Евросоюз и НАТО" и "подорвать доверие общества к демократии".

СМИ не раз пытались обвинить Россию во вмешательстве в выборы в западных странах. Американские СМИ и спецслужбы, в частности, утверждают, что с российской разведкой общались представители предвыборного штаба Дональда Трампа. В Москве подчеркивают, что подобные обвинения не опираются на факты и не имеют под собой оснований. Опроверг их и Белый дом.

Жители голосуют на избирательном участке в Париже во время первого тура президентских выборов во Франции
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Первый тур президентских выборов во Франции
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