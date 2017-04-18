В ГД пригрозили США ответом, если работу российских СМИ будут ограничивать

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Если США будут законодательно ставить барьеры для работы российских СМИ, Россия будет вправе вводить ответные ограничения и в адрес американских СМИ, заявил первый зампред комитета ГД по делам СНГ Константин Затулин.

"Если они (США) нам законодательным путем ставят барьеры на пути распространения информации, невзирая на свои собственные права и свободы, в этом случае и мы имеем все основания, чтобы ограничивать соответствующие государственные и полугосударственные радиостанции, телевидение, СМИ Запада и США в том, чтобы они свободно действовали на нашей территории", — заявил Затулин в ходе заседания комитета ГД по информационной политике.

По словам депутата, США пытается выстроить стену на виртуальной границе с Россией, потому что "США не могут выносить никакую критику в свой адрес, никакое иное мнение кроме своего".