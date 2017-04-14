Daily Caller указал на дезинформацию американских СМИ о "матери всех бомб"

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Американские СМИ дезинформировали читателей, сообщив сомнительные сведения о стоимости неядерной бомбы GBU-43/B, сброшенной ВВС США в Афганистане, пишет информационный портал Daily Caller.

Такие издания, как Time и CNBC утверждают, что стоимость программы разработки "матери всех бомб" — 314 миллионов долларов, или 16 миллионов за один взрыв. СМИ ссылаются на данные сайта Deagel.com, который медиаэксперты назвали "сомнительным", ввиду того, что IP-адрес портала зарегистрирован в Испании. Вдобавок, в материале о бомбе нет ссылок на источники информации о цене проекта, говорится в статье.

При этом, как утверждает Daily Caller, текущая стоимость бомбы (проекта MOAB) неизвестна, поскольку ее разработкой занимаются военные структуры, а не частные компании военно-промышленного комплекса. В ВВС США также заявили, что не ведут подсчетов стоимости одного взрыва бомбы.

"У нас нет данных по затратам на одну единицу для проекта MOAB. Производство этих вооружений — внутриведомственное дело, и здесь у нас нет стандартной закупочной цены", — заявила изданию представитель американских ВВС Энн Стефанек.

В четверг США впервые примени сверхмощную неядерную бомбу GBU-43 для удара по боевикам "Исламского государства" (запрещенная в РФ организация) в Афганистане. В минобороны Афганистана заявили, что в результате бомбардировки погибли 36 боевиков.