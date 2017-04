Симоньян прокомментировала помощь зарубежных СМИ в борьбе Google с фейками

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Главный редактор Sputnik и RT Маргарита Симоньян с иронией прокомментировала помощь ряда зарубежных СМИ, таких как CNN, BBC, The Guardian, в борьбе Google с фейковыми новостями.

Ранее сообщалось, что компания Google добавит в поисковый и новостной сервисы механизм проверки сведений. Отмечалось, что корпорация будет использовать отсылки к специальным ресурсам, проверяющим информацию на достоверность, например, PolitiFact и Snopes, и показывать на экране, верно утверждение или нет.

"Эти люди (CNN, BBC, The Guardian) маму родную от фейковых новостей не отличат. Но будут помогать Google бороться с ними", — написала Симоньян в своем микроблоге в Twitter.

Согласно материалам, размещенным на сайте телеканала RT, проверку осуществляют специализированные компании, но присоединиться к проекту сможет любое издание, которое будет алгоритмически определено как авторитетный источник информации. В перечень оценщиков подлинности новостей уже вошли BBC, CNN, The Guardian, The New York Times и ещё 111 компаний.