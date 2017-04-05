Американский сенатор принесла на заседание фото Путина с Симоньян

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Сенатор от штата Нью-Гемпшир, представитель Демократической партии США Джин Шахин принесла на слушания фотографию российского президента Владимира Путина и главного редактора RT Маргариты Симоньян.

"Эта фотография показывает то, что, на мой взгляд, происходит с RT", — заявила она.

По ее словам, эту фотографию она взяла из рассекреченного доклада американской разведкой. Однако фото, о котором идет речь, есть в открытом доступе. Это снимок от 2015 года.

© РИА Новости Скриншот страницы сайта агентства Visualrian с фотогрфией Владимира Путина и Маргариты Симоньян

"Я считаю, что американский народ имеет право знать, использует ли российское правительство первую поправку к конституции (гарантирует свободу слова и прессы – ред.), чтобы навредить нашей стране", — заявила Шахин.

Затем Шахин привела в пример несколько заголовков российских СМИ, в том числе агентства Sputnik.

"Фейковые новостные истории могут попасть в нашу ленту новостей в Facebook и Twitter, их будут обсуждать наши друзья", — заявила сенатор.

Канал и агентство и ранее подвергались нападкам в сенате США. Так, в конце марта сенатор Марк Уорнер заявил, что во время выборов американского президента российские СМИ распространяли фейковые новости в ключевых штатах Пенсильвания, Висконсин и Мичиган (где Хиллари Клинтон уступила Дональду Трампу) и предложил отозвать у RT лицензию на вещание.

В ответ Симоньян заявила, что не знает, что ее удивляет больше: вера американских сенаторов в безграничные возможности российских СМИ или отсутствие веры в осознанный выбор своего народа.