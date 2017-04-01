American Thinker: СМИ ввергли США в кризис "фейковыми новостями"

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. С начала XX века США не переживали столь серьезного кризиса, который был бы создан исключительно усилиями СМИ, публикующими "фейковые новости", пишет издание The American Thinker.

Охвативший США "психоз" похож на состояние, которое американское общество переживало в 1968 году. Однако если тогда причины недовольства многих американцев были вполне реальны — война во Вьетнаме или убийство Мартина Лютера Кинга — то сейчас все происходящее обусловлено исключительно нагнетанием истерии в СМИ, пишет автор.

Набор штампов, которые американские СМИ буквально 24 часа в сутки транслируют обывателю, сводится к следующему: Трамп сговорился с Россией, он — настоящий Гитлер, злобный и недалекий расист, Обама был прекрасным и компетентнейшим президентом, а Хиллари Клинтон — честная и самоотверженная героиня, защищающая добро. Однако настоящие, а не "фейковые", новости таковы: Трамп победил, Клинтон проиграла, демократы бессильны, а выставляемый "святым" Обама не оставил после себя ничего хорошего, говорится в статье.

Главная тема "фейковых новостей", которые СМИ без отдыха продвигают с декабря — это, разумеется, "русские", которые "устроили кибератаки" и "сговорились с Трампом". При этом до сих пор не всплыл ни один реальный факт, хоть как-то подтверждающий поток этих обвинений, отмечает автор.

Более того, полагает он, сама идея о том, что Путин предпочел бы видеть на посту президента США Трампа, а не Клинтон, "просто смешна". Обама вместе с Клинтон пытался "перезагрузить" отношения Москвы и Вашингтона и сокращал финансирование Пентагона. Трамп же, напротив, намерен создать сильнейшие вооруженные силы в мире и сделать США игроком на рынке энергоносителей. Нет никаких оснований полагать, что такой человек в Белом доме устроил бы Путина больше, чем "слабая" Клинтон, считает автор.

Несмотря на то, что СМИ, продвигая подобные идеи, ежедневно выставляют себя на посмешище, раздуваемая ими истерия опасна. Сторонникам действующей администрации важно перестать воспринимать необоснованные обвинения всерьез и твердо придерживаться фактов, заключает American Thinker.